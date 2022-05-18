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Ukraynalı adam vahşeti anlattı! “İşkence gördüm, diri diri gömüldüm”

18.05.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

33 yaşındaki Mykola Kulichenko, Rus askerleri tarafından işkence gördüğünü, vurulduğunu ve ardından diri diri gömüldüğünü anlattı. Gömüldüğü yerde bir süre ölü numarası yaparak kaldığını ifade eden Kulichenko, daha sonrasında ise sürünerek kaçmayı başardığını söyledi.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 3. ayına yaklaşırken bölgeden gelen haberler dünya manşetlerindeki yerini almaya devam ediyor. Savaşın başlamasından yaklaşık 3 buçuk hafta öncesine kadar iki erkek kardeşi Yevhen ve Dmytro ile yaşayan Kulichenko, Rus askerleri tarafından yanağından vurulduğunu söyledi. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan adam kardeşiyle birlikte açılan bir çukur atıldığını ve diri diri gömüldüğünü iddia etti.

KARDEŞİYLE BİRLİKTE VURULDU

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Rus askerlerinin kardeşleriyle beraber yaşadığı evde büyükbabalarına ait askeri bir madalya ve bir bir paraşütçü olan 30 yaşındaki Yevhen'e ait bir askeri çantayı bulduktan sonra, üçü sorguya alındı. Kulichenko, "Bütün vücudumu metal bir çubukla dövdüler ve bir silahın namlusunu ağzıma soktular" dedi.

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Bayılana kadar dövüldükten sonra Ukrayna'nın kuzeyindeki Chernihiv bölgesindeki ıssız topraklara götürüldüler. Orada gözleri bağlandı ve mezarları kazılırken diz çöktürüldüler. Kulichenko,bir silah sesi duyduğunu ve 36 yaşındaki Dmytro'nun Yevhen ile birlikte yere düştüğünü ve ardından vurulduğunu söyledi. Kulichenko, vurulduğunda ise ise kurşun yanağından girip sağ kulağından çıktı. Askerler kardeşlerin cesetlerini çukura attılar ve çukuru toprakla kapattılar.

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“ŞANSLIYDIM”

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Kazılan çukurda kardeşinin cansız bedeninin üzerinde olduğunu ifade eden Kulichenko,"Dima (Dmytro) üstümde yattığı için kollarımı ve dizlerimi kullanmam çok zordu. Ağabeyimi çukurun kenarına itmeyi başardım ve sonra dışarı çıktım. Yeniden dirilmek gibi." ifadelerini kullandı.

Karanlıkta tarlalarda sendeleyerek en yakın eve gitti, orada bir kadın onu aldı ve bir gece ona baktı. Günler sonra evine dönmeyi başaran Kulichenko, "Şanslıydım ve şimdi yaşamaya devam etmeliyim. Bu hikayenin herkes tarafından duyulması gerekiyor, sadece Ukrayna'da değil, tüm dünyada çünkü bu tür şeyler oluyor ve bu milyarda bir." diye konuştu.

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