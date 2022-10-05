Dünya bu olayı konuşuyor! İngiliz turist çifti canlı canlı timsahların arasına atıp yem ettiler

Güney Afrika’da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 74 yaşındaki botanikçiler Rod Saunders ve 63 yaşındaki eşi Rachel, nadir bulunan tohumlar için vahşi dağları ve ormanları aramak için yola çıkan ikili vahşi bir cinayete kurban gitti. Öldürüldükleri sırada BBC için belgesel çeken ikili röportaj vermelerinin üzerinden sadece saatler geçmesinden sonra bir çete tarafından kaçırıldı. Çetenin dövülerek canlı canlı timsahlarla dolu nehre atıldığı belirtildi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Nehrin içinde parçalara ayrılan insan cesetleri olduğunu fark eden balıkçılar durumu hemen polise bildirdi. Yapılan incelemeler ve DNA testleri sonucunda cesetlerin 74 yaşındaki botanikçiler Rod Saunders ve 63 yaşındaki eşi Rachel’e ait olduğu belirlendi.

Kayıp botanikçilerin kapsamlı bir şekilde aranması sonucunda daha önce aynı şekilde 3 çifti öldürdükleri iddia edilen 4 kişinin tutuklanmasına neden oldu. 39 yaşındaki Sayefundaen Aslam Del Vecchio ve 28 yaşındaki eşi Bibi Fatima Patel ve o sırada kiracıları olan 35 yaşındaki Mussa Ahmad Jackson, Durban Yüksek Mahkemesi'ndeki adam kaçırma, cinayet, soygun ve hırsızlık suçlamalarını reddetti. Mahkeme, sanıkların botanikçi çifti kaçırdıktan sonra çeşitli ATM makinelerinden 37.000 Sterlin (yaklaşık 786 bin TL) çekildiğini açıkladı. Mahkemenin hala devam ettiği belirtildi.



