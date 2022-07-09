Dünya bu olayı konuşuyor! Ölenlerin yakınlarını şoke eden itiraf: Anne-kız cesetleri parçalayıp satmış

Bir cenaze evi işletmecisi olan Megan Hess, hayatını kaybeden kişilerin yakınlarında aldığı ücret karşılığında morg, defin, cenaze töreni ve yakma gibi işlemleri içeren bir hizmet sunuyordu. Ancak Hess’in bu işlemler dışında gelir elde etmek için bambaşka bir yola başvurduğu ortaya çıktı. Anne ve kız cenaze evine gelen cesetleri yakınlarından rıza almadan parçalamaktan ve bu cesetlere ait kafa, kol, bacak gibi parçaları satmaktan suçlu bulundu. Hess, geçtiğimiz günlerde çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf etti. Genç kadın, özellikle yakması istenilen cesetleri parçalayarak uzuvları sattığını ve aileleri kandırdığını söyledi.

PARALEL BİR ŞİRKET KURDULAR

2009 yılında dolandırıcılık faaliyetlerine başladıkları belirtilen anne ve kızın, kadavralardan aldıkları parçaları başka kişilere satmak için bir başka bir şirket kurduğu ortaya çıktı.

Gerçekleşmeyen cenaze ve yakma işlemleri için ailelerden binlerce dolar aldıkları ortaya çıkan ikili, özellikle yoksul aileleri hedef alıyordu. Mahkemede kadavralardan aldığı parçaları bir müşteriye sattığı sırada yaptığı telefon konuşması ortaya çıkan Hess ve annesi hakkındaki suçlamaları kabul etti. Hess ve annesinin 12 ila 15 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.



