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  4. Eşini canice katletmişti! Cenazedeki hareketlerinden yakayı ele verdi

Eşini canice katletmişti! Cenazedeki hareketlerinden yakayı ele verdi

06.07.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra’da yaşayan 41 yaşındaki Muhammed İlyas, 32 yaşındaki eşi Maria Chavez’i çocukları okulda olduğu sırada boğarak öldürdü. Londra'nın doğusundaki Ilford'daki evlerinde işlediği cinayeti örtbas etmeyi başaran İlyas, polisler olay yerinde geldiğinde şoka girmiş numarası yaptı. Karısının ölümüyle derin bir üzüntü yaşadığını dile getiren İlyas’ı ise cenazedeki ağlama nöbeti ele verdi.

Eşini canice katletmişti! Cenazedeki hareketlerinden yakayı ele verdi

Londra’da bakkallık yapan 41 yaşındaki Muhammed İlyas isimli bir kişi, çocuklarının okulda olduğu sırada 32 yaşındaki eşi Maria Chavez’i öldürdü. İşlediği cinayeti saklamak isteyen İlyas titizlikle bir plan hazırladı ve karısının ölümünden birkaç dakika sonra onu cep telefonuyla aradı. Ardından ise eve yeni gelmiş ve karısının cansız bedeniyle ilk kez karşılaşmış numarası yapan İlyas büyük bir şok içinde akrabalarını aradı. Polislere yakalanmamak için şoka girmiş numarası yapan İlyas, daha sonra da cenaze işlemlerini gerçekleştirmek için evden ayrıldı.

CENAZEDE FARK EDİLDİ

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Karısının cenaze töreninde İlyas’ın sahte gözyaşları dökmesi, üzüntüden kriz geçirmesi ve eşinin tabutan gösterdiği aşırı sevgi gösterisi kadının akrabalarının dikkatini çekti. Durumu polise anlatan akrabaları İlyas’ın bir kez da sorgulanmasını istedi.

Güvenlik kayıtlarını bir de İlyas'tan şüphelenerek izleyen polis ekipleri, İlyas'ın cinayetten sonra telefonla eşini aradığını ve o sırada eve başka kimsenin girmediğini tespit etti.

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SUÇLAMALARI REDDETTİ

Genç kadının ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında otopsi raporunda Maria’nın boynunun kırıldığı anlaşıldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden İlyas eşinin uzun yıllar boyunca nefes darlığı problemiyle mücadele ettiğini söyledi. Önceki günlerde görülen davada ise İlyas'a 18 yıl hapis cezası verildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bakkal Londra
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