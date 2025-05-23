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Dünya bu patlamayı konuşmuştu! Titan denizaltıyla ilgili yeni gelişme! Felaket göz göre göre gelmiş...

Titanik'in enkazını görmek için okyanusa dalan ve 90 dakika sonra patlayan Titan denizaltısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yolcular Kişi başı 250 bin dolar (yaklaşık 10 milyon TL) ödemişti...

Dünya bu patlamayı konuşmuştu! Titan denizaltıyla ilgili yeni gelişme! Felaket göz göre göre gelmiş...
Jale Uslu

2023 yılında Titanik enkazını görmek için 250 bin dolar (yaklaşık 10 milyon TL) ödeyen yolcuları taşıyan denizaltı dalıştan yalnızca 90 dakika sonra 3 bin metrenin altında infilak etmişti.

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Oceangate CEO'su Stockton Rush, İngiliz milyarder Hamish Harding, Fransız dalgıç Paul-Henri Nargeolet, Pakistan kökenli iş insanı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman Daawood'un olduğu 5 kişi hayatını kaybetmişti.

PATLAMA SESİNİ EŞİ DUYMUŞ

Sözcü'nün derlediği habere göre, BBC'nin "Implosion" adlı belgeseli için ulaştığı ABD Sahil Güvenliği (USCG) yeni detayları paylaştı. Belgelerde, Rush'ın eşi Wendy Rush'ın destek gemisinde denizaltıyı takip ettiği sırada "kapı çarpmasına benzer" bir ses duyduğu ve hemen ardından endişeyle "Bu patlama da neydi" diye sorduğu belirtiliyor.

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Rush'ın eşi Wendy Rush'ın duyduğu sesin ise itan denizaltısının aniden çöküşü sırasında oluşan akustik sinyal olduğu ortaya çıktı.

BOZULMALAR ÖNEMSENMEMİŞ!

Titan'ın hiçbir zaman bağımsız bir güvenlik sertifikasyonundan geçmediği öğrenildi. ana gövdesisinin karbon fiber ve reçine karışımı katmanlardan oluştuğu ve uzmanların yüksek riskli bir malzeme olarak tanımladığı belirtildi. Karbon fiber katmanlarının 2022 yılında, Titan'ın 80'inci dalışı sırasında parçalanmaya başladığını ve bu yapısal bozulmanın fark edilmediğini ya da önemsenmediğini belirtiliyor.

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