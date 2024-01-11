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    Dünya bu tadı konuşuyor! Türkiye'den bir lezzet dünyanın en iyi 20 çorbası listesinde... Yayla çorbası tarifi: Damak çatlatan yayla çorbası nasıl yapılır?

    11.01.2024 17:52 | Son Güncelleme:
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    Türk mutfağı birbirinden güzel yemeklerin yanı sıra leziz çorbalarla dolu. Yaz-kış fark etmeksizin en az bir öğünde çorba tüketiliyor. Bu nedenle Türkiye, çorbalarıyla da oldukça meşhur. Boşuna olmayacak ki CNN Travel'ın son yayınladığı 'Dünyanın en iyi çorbaları' listesinde Türkiye'den de bir lezzet var: Yayla çorbası. Dünya bu eşsiz lezzetimizi konuşurken biz de yayla çorbası tarifi için gerekli malzemelere ve yapılışına bakalım. Peki damakları şenlendirecek yayla çorbası nasıl yapılır?

    Tarif Puanı
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    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 6
    Hazırlık Süresi 15dk
    Pişirme Süresi 35dk
    Kalori/Porsiyon 190kal

    Yaz ya da kış, yayla çorbasının lezzetini denemek her zaman keyiflidir. Anadolu'nun geleneksel çorbalarından biri olan bu enfes lezzet, aynı zamanda nane ferahlığını anımsatır. Bu pratik ve besleyici çorba tarifi, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde rahatlıkla tüketilebilir. Özellikle püf noktalarına dikkat edecek bir şekilde hazırlandığında, lezzetine doyum olmaz. Yayla çorbası, içeriğinde bulunan yoğurt sayesinde zengin bir vitamin kaynağıdır; hatta bazen yoğurt çorbası olarak da adlandırılır. Pirinç ve yoğurtun muazzam uyumuyla hazırlanan bu yayla çorbası tarifi, damaklarınıza şölen yaşatabilir. İşte nefis yayla çorbası tarifi...

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    DÜNYANIN EN İYİLERİ LİSTESİNE GİREN YAYLA ÇORBASI TARİFİ

    MALZEMELER

    • 2 su bardağı yoğurt
    • 2 yemek kaşığı tereyağı
    • 1,5 yemek kaşığı (tepeleme) un
    • 2 çay kaşığı tuz
    • 2 yemek kaşığı limonun suyu
    • 1 adet yumurta sarısı
    • 1 tatlı kaşığı pul biber
    • 6 su bardağı su
    • 1 çay bardağı pirinç
    • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
    • 1 yemek kaşığı kuru nane

    TARİF

    • Çorba yapımı için kullanacağınız tencereye 2 su bardağı yoğurt, 1,5 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyerek homojen bir karışım elde edene kadar iyice çırpın.
    • Karışıma bir adet yumurta sarısını ekledikten sonrasında, iyice karıştırın.
    • 6 su bardağı soğuk suyu ekleyerek orta ateşte kaynamaya bırakın.
    • Çorba kaynamaya başladığında, yıkayıp süzdüğünüz 1 çay bardağı kadar pirinci ilave edin ve tekrar kaynamasını sağlayın.
    • Bu esnada, ayrı bir tavada 2'şer çorba kaşığı zeytinyağı ve tereyağını kızdırın. Üzerine 1 yemek kaşığı kuru nane ekleyip karıştırın, ardından ocaktan alın.
    • Hazırladığınız karışımı, kaynamakta olan çorbanın üzerine dökün. Pul biberi ve tuzu da ilave edin.
    • İyice karıştırarak ocağı kapatın.

    BONUS: YAYLA ÇORBASI PÜF NOKTASI

    Terbiye karışımınızı hazırlarken tercih edeceğiniz süzme yoğurt, istediğiniz kıvama ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Çorbanın kesilmemesi için sürekli karıştırmayı unutmamaya özen gösteriniz.

    YAYLA ÇORBASI KOYU OLURSA NE YAPILIR?

    Sıcak su ekledikten sonra hızlı bir şekilde karıştırabilir ve ardından 5 dakika boyunca kısık ateşte kaynattıktan sonra yemeğinizi servis edebilirsiniz. Tuz miktarını, ekleyeceğiniz suya bağlı olarak artırmanızı unutmayın.

    AFİYET ŞİFA OLSUN!

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