İşe giderken hazırlayabileceğiniz öğle yemeği fikirleri

Ofiste çalışırken öğle arasında daha sağlıklı ve lezzetli seçenekler arayanlar evden yemek götürme yoluna gidebiliyor. Fakat her yemek evden ofise götürmek için uygun değil. Akma, kokma ya da ısıtma gibi problemleri nedeniyle doğru yemek tariflerini seçmek çok önemli. Bu yüzden ofiste çalışanlar herkesin işe giderken evde hazırlayabileceği ve öğle yemeğinde keyifle tüketebileceği yemek fikirlerini listeledik.

KULÜP SANDVİÇ TARİFİ

Ekmeğini, içindeki malzemeleri ve büyüklüğünü kendi seçebileceği bir sandviçi kim istemez ki? Evde çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz kulüp sandviçi iş yerine rahatça götürebilir ve öğle arasında afiyetle yiyebilirsiniz.

Malzemeler

2 dilim salam

3 dilim tost ekmeği (ya da kendi tercih ettiğiniz başka bir ekmek)

150 gram fileto tavuk göğsü

1 domates

2 dilim kaşar peyniri

2 dilim jambon

4 marul yaprağı

Omleti için:

Omleti için: 1 yumurta

1 tatlı kaşığı sıvıyağ

Ara katları için:

Ara katları için: 1 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı mayonez

Yapılışı

Ekmeği tavada ya da tost makinesinde kızartın. İncecik dilimlenmiş tavukları yağsız tavada kızartın. Omlet için yumurtayı çırpın ve sıvıyağ eklediğiniz tavada ince bir omlet haline gelecek şekilde pişirin. Ayrı bir kabın içinde mayonezle yoğurdu karıştırın. Domatesleri ince ince doğrayın. Ekmeği tezgaha alın ve sosu içine sürün. İçine marulu yerleştirin. Tavuğu, peyniri ve omleti de üzerine koyun. Katlı bir sandviç yapacaksanız üzerine diğer ekmek dilimini koyun. Üstüne tekrar sos sürüp salam, marul, domates ve jambonu koyun. Dilerseniz tek katlı bir sandviç yapıp tüm malzemeleri üst üste de koyabilirsiniz. Ekmeğin diğer tarafına da sos sürüp kapatın. Afiyet olsun.

SAĞLIKLI TAVUKLU SALATA TARİFİ

Ofis ortamından çalışırken de formu korumak ve sağlıklı beslenmek mümkün. Bunun içinde evde hazırladığınız lezzetli ve bir o kadar da düşük kalorili salatanızı ofisteki öğle molanızda afiyetle tüketebilir ve hiçbir şişkinlik hissi yaşamadan çalışmaya devam edebilirsiniz.

Malzemeler

Marul

Taze nane

Taze fesleğen

Roka

Maydanoz

1 parça tavuk göğüs

Tuz

Karabiber

Kekik

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Çeri domates

Salatalık

Sosu için:

Sosu için: Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

Yarım çay kaşığı toz fesleğen

Tavaya zeytinyağını ekleyip ince ince dilimlediğiniz tavukları içinde kızartın. İçine tuz, karabiber ve kekik ilave ederek pişirmeye devam edin. Salatalığı, çeri domatesleri, marulları, taze fesleğeni, taze naneyi, rokayı ve maydanozu doğrayıp saklama kabına alın. Ayrı bir kapta zeytinyağı, tuz, fesleğen, nar ekşisi, limon suyu ve sirkeyi homojen bir karışım elde edene kadar çırpın. Bu karışımı ayrı bir küçük kavanozun içine koyun. Pişirdiğiniz tavukları da salata malzemelerinin olduğu saklama kabının içine koyun. Öğle yemeğinde küçük kavanozdaki sosunuzu biraz çalkalayıp salatanın üzerine dökün ve afiyetle tüketin.

MAKARNA SALATASI TARİFİ

Makarnayı ofiste öğle yemeğinde ısıtma ihtiyacı olacağı için rahatça tüketemeyebilirsiniz belki ama onu bir makarna salatasına dönüştürdüğünüzde harika bir öğle arası yemeği haline gelebilir. Oldukça doyurucu ve bol olan bu yemeği iş arkadaşlarınıza da ikram edebilirsiniz.

Malzemeler

Yarım paket makarna

Mayonez

Yarım kavanoz garnitür (tercihen bezelye, havuç ve patatesleri haşlayıp çok küçük doğrayarak kendi garnitürünüzü de yapabilirsiniz)

Salatalık turşusu

Tuz

Haşlanmış tane mısır

Tercihen brokoli, salam, sosis, kabak

Yapılışı

Derin bir tencerenin içine suyu alıp kaynatın ve kaynadıktan sonra makarnaları içine alarak pişirin. Makarnalar piştikten sonra suyunu süzüp çok kısa süre sudan geçirdikten sonra soğuması için bekletin. Makarna soğuduktan sonra bir saklama kabına alın. İçine mayonez döküp iyice karıştırın. Ardından içine garnitürü dökün. Salatalık turşusunu çok küçük doğrayın ve mısırlarla birlikte içine ilave edin. Tadına baktıktan sonra yeterli miktarda tuzu da ekleyin. Tercihen içine kızarmış brokoli, kabak, sosis ve salam gibi malzemeler de ilave edebilirsiniz, damak tadınıza kalmış. Afiyet olsun.

SOĞUK ÇORBA TARİFİ

İş yerinde sıcak yemek yemek bazen zor olsa da soğuk seçeneklere yönelebilirsiniz. Katı yiyecekler yerine sıvı bir şey tüketmek istiyorsanız soğuk çorba tam size göre olabilir.

Malzemeler

1 su bardağı buğday (yarma)

1 su bardağı nohut

4 su bardağı süzme yoğurt

Tuz

Su

Kuru nane

Yapılışı

Akşamdan, buğday ve nohutları ıslatın. Tencereye koyup suda haşlayın. Haşlanan bakliyatları tencereye koyup kaynar su da ilave edip kaynatın. Yoğurdun içine tuz koyun ve bakliyatların suyundan içine koyup karıştırın. Yoğurdu tencerenin içine yavaş yavaş ilave edin ve bu sırada hızlı bir şekilde karıştırın. Çorba kaynayınca altını kapatın ve soğuyana kadar bekleyin. Soğuyunca bir kavanoza ya da ağzı sızdırmayan bir saklama kabına koyun ve iş yerinde tüketin. Afiyet olsun.

SEBZELİ KREP DÜRÜM TARİFİ

Krem yalnızca sabah kahvaltısında değil öğle ve akşam yemeklerinde de tüketilebilen bir yiyecek. İçine ya da üstüne koyduğunuz malzemeler onun kahvaltı mı, yemek mi yoksa tatlı mı olduğuna etki edebiliyor. İşte sizin için ofiste tüketebileceğiniz keyifli bir tarif...

Malzemeler

Krep için:

1 yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı su

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı un

Tuz

İçi için:

İçi için: Kabak

Havuç

Brokoli

Karnabahar

Brüksel lahanası

Kapya biber

Yeşil biber

Haşlanmış tane mısır

Tuz

Karabiber

Yapılışı

Önce işe krep hamurunu yapmakla başlayın. Bir kabın içine sütü koyun. Üzerine su, sıvı yağ, yumurta ve tuzu ekleyip çırpın. Unu da ilave edip homojen bir karışım elde edene kadar çırpın. Çok az yağladığınız tavanın içine bir kepçeyle krep karışımını dökün ve tavaya iyice yayın. Arkalı önlü pişirdikten sonra krep karışımı bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. Krep hazır olduktan sonra tüm sebzeleri küçük küçük doğrayın, havuçları soyucu ile ince dilimler haline getirebilirsiniz. Başka bir tavaya çok az zeytinyağı döküp tüm malzemeleri kavurun. İçine tuz ve karabiber de ilave ederek kavurmaya devam edin. Sadece mısırları tavaya koymayın. Tüm malzemeler piştikten sonra tezgaha krepleri koyun, sebzeleri ve mısırı kreplerin tam ortasına yerleştirip her birini dürüm gibi sarın. Streç film ya da bir kağıda sararak saklama kabınıza koyun ve iş yerinizde tüketin. Afiyet olsun.



