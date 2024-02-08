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    4. İşe giderken hazırlayabileceğiniz öğle yemeği fikirleri

    İşe giderken hazırlayabileceğiniz öğle yemeği fikirleri

    08.02.2024 13:09 | Son Güncelleme:
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    Ofiste çalışanlar öğle aralarında sürekli dışarıdan yemek siparişi vermekten bir süre sonra sıkılabiliyor. Bütçe de göz önünde bulundurulduğunda ofise öğle arası için yemek götürmek çok mantıklı bir seçenek olabiliyor. Ancak elbette her yemeği evde hazırlayıp ofise götürmek çok mümkün değil. Sizin için işe giderken hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli ve pratik öğle yemeği tariflerini listeledik.

    İşe giderken hazırlayabileceğiniz öğle yemeği fikirleri

    Ofiste çalışırken öğle arasında daha sağlıklı ve lezzetli seçenekler arayanlar evden yemek götürme yoluna gidebiliyor. Fakat her yemek evden ofise götürmek için uygun değil. Akma, kokma ya da ısıtma gibi problemleri nedeniyle doğru yemek tariflerini seçmek çok önemli. Bu yüzden ofiste çalışanlar herkesin işe giderken evde hazırlayabileceği ve öğle yemeğinde keyifle tüketebileceği yemek fikirlerini listeledik.

    KULÜP SANDVİÇ TARİFİ

    Ekmeğini, içindeki malzemeleri ve büyüklüğünü kendi seçebileceği bir sandviçi kim istemez ki? Evde çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz kulüp sandviçi iş yerine rahatça götürebilir ve öğle arasında afiyetle yiyebilirsiniz.

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    Malzemeler

    • 2 dilim salam
    • 3 dilim tost ekmeği (ya da kendi tercih ettiğiniz başka bir ekmek)
    • 150 gram fileto tavuk göğsü
    • 1 domates
    • 2 dilim kaşar peyniri
    • 2 dilim jambon
    • 4 marul yaprağı
      Omleti için:
    • 1 yumurta
    • 1 tatlı kaşığı sıvıyağ
      Ara katları için:
    • 1 yemek kaşığı süzme yoğurt
    • 1 tatlı kaşığı mayonez

    Yapılışı

    Ekmeği tavada ya da tost makinesinde kızartın. İncecik dilimlenmiş tavukları yağsız tavada kızartın. Omlet için yumurtayı çırpın ve sıvıyağ eklediğiniz tavada ince bir omlet haline gelecek şekilde pişirin. Ayrı bir kabın içinde mayonezle yoğurdu karıştırın. Domatesleri ince ince doğrayın. Ekmeği tezgaha alın ve sosu içine sürün. İçine marulu yerleştirin. Tavuğu, peyniri ve omleti de üzerine koyun. Katlı bir sandviç yapacaksanız üzerine diğer ekmek dilimini koyun. Üstüne tekrar sos sürüp salam, marul, domates ve jambonu koyun. Dilerseniz tek katlı bir sandviç yapıp tüm malzemeleri üst üste de koyabilirsiniz. Ekmeğin diğer tarafına da sos sürüp kapatın. Afiyet olsun.

    SAĞLIKLI TAVUKLU SALATA TARİFİ

    Ofis ortamından çalışırken de formu korumak ve sağlıklı beslenmek mümkün. Bunun içinde evde hazırladığınız lezzetli ve bir o kadar da düşük kalorili salatanızı ofisteki öğle molanızda afiyetle tüketebilir ve hiçbir şişkinlik hissi yaşamadan çalışmaya devam edebilirsiniz.

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    Malzemeler

    • Marul
    • Taze nane
    • Taze fesleğen
    • Roka
    • Maydanoz
    • 1 parça tavuk göğüs
    • Tuz
    • Karabiber
    • Kekik
    • Yarım çay bardağı zeytinyağı
    • Çeri domates
    • Salatalık
      Sosu için:
    • Yarım çay bardağı zeytinyağı
    • Tuz
    • Yarım limon suyu
    • 1 tatlı kaşığı sirke
    • 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
    • Yarım çay kaşığı toz fesleğen

    Tavaya zeytinyağını ekleyip ince ince dilimlediğiniz tavukları içinde kızartın. İçine tuz, karabiber ve kekik ilave ederek pişirmeye devam edin. Salatalığı, çeri domatesleri, marulları, taze fesleğeni, taze naneyi, rokayı ve maydanozu doğrayıp saklama kabına alın. Ayrı bir kapta zeytinyağı, tuz, fesleğen, nar ekşisi, limon suyu ve sirkeyi homojen bir karışım elde edene kadar çırpın. Bu karışımı ayrı bir küçük kavanozun içine koyun. Pişirdiğiniz tavukları da salata malzemelerinin olduğu saklama kabının içine koyun. Öğle yemeğinde küçük kavanozdaki sosunuzu biraz çalkalayıp salatanın üzerine dökün ve afiyetle tüketin.

    MAKARNA SALATASI TARİFİ

    Makarnayı ofiste öğle yemeğinde ısıtma ihtiyacı olacağı için rahatça tüketemeyebilirsiniz belki ama onu bir makarna salatasına dönüştürdüğünüzde harika bir öğle arası yemeği haline gelebilir. Oldukça doyurucu ve bol olan bu yemeği iş arkadaşlarınıza da ikram edebilirsiniz.

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    Malzemeler

    • Yarım paket makarna
    • Mayonez
    • Yarım kavanoz garnitür (tercihen bezelye, havuç ve patatesleri haşlayıp çok küçük doğrayarak kendi garnitürünüzü de yapabilirsiniz)
    • Salatalık turşusu
    • Tuz
    • Haşlanmış tane mısır
    • Tercihen brokoli, salam, sosis, kabak

    Yapılışı

    Derin bir tencerenin içine suyu alıp kaynatın ve kaynadıktan sonra makarnaları içine alarak pişirin. Makarnalar piştikten sonra suyunu süzüp çok kısa süre sudan geçirdikten sonra soğuması için bekletin. Makarna soğuduktan sonra bir saklama kabına alın. İçine mayonez döküp iyice karıştırın. Ardından içine garnitürü dökün. Salatalık turşusunu çok küçük doğrayın ve mısırlarla birlikte içine ilave edin. Tadına baktıktan sonra yeterli miktarda tuzu da ekleyin. Tercihen içine kızarmış brokoli, kabak, sosis ve salam gibi malzemeler de ilave edebilirsiniz, damak tadınıza kalmış. Afiyet olsun.

    SOĞUK ÇORBA TARİFİ

    İş yerinde sıcak yemek yemek bazen zor olsa da soğuk seçeneklere yönelebilirsiniz. Katı yiyecekler yerine sıvı bir şey tüketmek istiyorsanız soğuk çorba tam size göre olabilir.

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    Malzemeler

    • 1 su bardağı buğday (yarma)
    • 1 su bardağı nohut
    • 4 su bardağı süzme yoğurt
    • Tuz
    • Su
    • Kuru nane

    Yapılışı

    Akşamdan, buğday ve nohutları ıslatın. Tencereye koyup suda haşlayın. Haşlanan bakliyatları tencereye koyup kaynar su da ilave edip kaynatın. Yoğurdun içine tuz koyun ve bakliyatların suyundan içine koyup karıştırın. Yoğurdu tencerenin içine yavaş yavaş ilave edin ve bu sırada hızlı bir şekilde karıştırın. Çorba kaynayınca altını kapatın ve soğuyana kadar bekleyin. Soğuyunca bir kavanoza ya da ağzı sızdırmayan bir saklama kabına koyun ve iş yerinde tüketin. Afiyet olsun.

    SEBZELİ KREP DÜRÜM TARİFİ

    Krem yalnızca sabah kahvaltısında değil öğle ve akşam yemeklerinde de tüketilebilen bir yiyecek. İçine ya da üstüne koyduğunuz malzemeler onun kahvaltı mı, yemek mi yoksa tatlı mı olduğuna etki edebiliyor. İşte sizin için ofiste tüketebileceğiniz keyifli bir tarif...

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    Malzemeler

    Krep için:

    • 1 yumurta
    • Yarım su bardağı süt
    • Yarım su bardağı su
    • 1 tatlı kaşığı sıvı yağ
    • 3 yemek kaşığı un
    • Tuz
      İçi için:
    • Kabak
    • Havuç
    • Brokoli
    • Karnabahar
    • Brüksel lahanası
    • Kapya biber
    • Yeşil biber
    • Haşlanmış tane mısır
    • Tuz
    • Karabiber

    Yapılışı

    Önce işe krep hamurunu yapmakla başlayın. Bir kabın içine sütü koyun. Üzerine su, sıvı yağ, yumurta ve tuzu ekleyip çırpın. Unu da ilave edip homojen bir karışım elde edene kadar çırpın. Çok az yağladığınız tavanın içine bir kepçeyle krep karışımını dökün ve tavaya iyice yayın. Arkalı önlü pişirdikten sonra krep karışımı bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. Krep hazır olduktan sonra tüm sebzeleri küçük küçük doğrayın, havuçları soyucu ile ince dilimler haline getirebilirsiniz. Başka bir tavaya çok az zeytinyağı döküp tüm malzemeleri kavurun. İçine tuz ve karabiber de ilave ederek kavurmaya devam edin. Sadece mısırları tavaya koymayın. Tüm malzemeler piştikten sonra tezgaha krepleri koyun, sebzeleri ve mısırı kreplerin tam ortasına yerleştirip her birini dürüm gibi sarın. Streç film ya da bir kağıda sararak saklama kabınıza koyun ve iş yerinizde tüketin. Afiyet olsun.


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