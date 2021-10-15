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Dünya güzeli Azra Akın'ın oğlu annesinin kopyası! Görenler şaşıp kaldı!

15.10.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2002 yılında katıldığı Miss World'de dünya güzeli seçilen Azra Akın, 2018 yılında dünyaya gelen oğlu Demir'le paylaştığı sevgi dolu pozlarla, büyük beğeni topluyor. Azra Akın'ın oğlu Demir, annesinin küçüklüğüne olan benzerliğiyle şaşkına çeviriyor.

Dünya güzeli Azra Akın'ın oğlu annesinin kopyası! Görenler şaşıp kaldı!

2002 yılında hem Türkiye hem de dünya güzeli seçilen Azra Akın, mutlu aile pozlarıyla yürek ısıtıyor. Azra Akın'ın oğlu Demir'in, annesinin küçüklüğüne olan benzerliği ise görenleri şaşırtıyor.

Dünya güzeli Azra Akın'ın oğlu annesinin kopyası! Görenler şaşıp kaldı!

Azra Akın, 2017 yılında işletmeci Atakan Koru ile dünyaevine girmişti.

Dünya güzeli Azra Akın'ın oğlu annesinin kopyası! Görenler şaşıp kaldı!

Çiftin, 2018 yılında Demir adını verdikleri oğulları doğmuştu.

Dünya güzeli Azra Akın'ın oğlu annesinin kopyası! Görenler şaşıp kaldı!

Hayattaki en büyük önceliğinin ailesi olduğunu belirten Azra akın, anne olduktan sonra zamanı yönetmeyi öğrendiğini söylemişti.

Dünya güzeli Azra Akın'ın oğlu annesinin kopyası! Görenler şaşıp kaldı!

Sosyal medyada epey aktif olan Azra Akın, sıcak aile pozlarını, takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Dünya güzeli Azra Akın'ın oğlu annesinin kopyası! Görenler şaşıp kaldı!

Dünya güzeli Azra Akın'ın oğlu annesinin kopyası! Görenler şaşıp kaldı!

Azra Akın, Instagram hesabında küçüklük fotoğrafını paylaşmış, takipçileri Akın'ın bebekliğini oğlu Demir'e benzetmişti.

İşte Azra Akın'ın küçüklüğü:

Dünya güzeli Azra Akın'ın oğlu annesinin kopyası! Görenler şaşıp kaldı!

KARNAVALDA EVLİLİK TEKLİFİ

Azra Akın ve Atakan Koru, bir spor salonunda tanışmış, 4 yıl aşk yaşamışlardı. Aslen Edirneli olan Atakan Koru, sevgilisi Azra Akın'a Brezilya'da bir karnavalda evlilik teklifi ederek Azra Akın'ı şaşırtmıştı.

Dünya güzeli Azra Akın'ın oğlu annesinin kopyası! Görenler şaşıp kaldı!

Atakan Koru, geçmişte kendisine yöneltilen ''Bir dünya güzeliyle evlenmek nasıl bir his?'' sorusuna, ''Azra dünya güzeli ama aynı zamanda benim için Azra. Çoğu insanın bilmediği çok özel yanlarını biliyorum. Ondan çok değerli, bu da beni çok mutlu ediyor'' yanıtını vermişti.

Dünya güzeli Azra Akın'ın oğlu annesinin kopyası! Görenler şaşıp kaldı!

''AŞKIN FORMÜLÜNÜ BİLMİYORUM''

Azra Akın, daha önce verdiği bir röportajda ''Mutlu evliliğin sırrı nedir?'' sorusuna verdiği yanıtla gülümsetmişti. Akın'ın cevabı şöyleydi: Her ilişkinin dinamiği farklıdır. 'Biz böyle yapıyoruz siz de yapın' demek doğru değil. Ben, aşkın formülünü bilmiyorum; tek bildiğim şey, ilişkinin keyifli yanları kadar zor taraflarını da eşimle yaşamak istediğim...

Dünya güzeli Azra Akın'ın oğlu annesinin kopyası! Görenler şaşıp kaldı!


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Azra Akın
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