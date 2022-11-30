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Dünya Kupası'nın Arjantinli yıldızı Messi'nin eşinin kıvrımlı vücudu olay oldu! Büyük aşkta dikkat çeken detay: Meğer Messi daha çocukken...

30.11.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Lionel Messi ile eşi Antonela Roccuzzo arasında başlayan büyük aşk, onların çocukluk dönemine dayanıyor. Arjantinli yıldızın eşi Antonela Roccuzzo'yu çok seviyor. Messi'nin eşi şu sıralar bikinili pozlarıyla dikkat çekiyor.

Dünya Kupası'nın Arjantinli yıldızı Messi'nin eşinin kıvrımlı vücudu olay oldu! Büyük aşkta dikkat çeken detay: Meğer Messi daha çocukken...

Dünya Kupası'nda boy gösteren Arjantin takımının yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin eşine duyduğu aşkı anlatmaya kelimeler yetmez.

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Barcelona'ya katılmak için çocuk yaşta Rosario'dan ayrılan Arjantinli futbolcunun, Antonela Roccuzzo'ya duyduğu aşk nedeniyle bu kentle bağının hep güçlü kaldığını biliyor muydunuz?

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Roccuzzo, Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncularından Lucasd Scaglia'nın kuzeniydi. O dönem bir hayli utangaç olan Lionel Messi'nin Roccuzzo'yu görmek için Lucasd Scaglia'nın evine sık sık gittiği biliniyor.

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MESSİ'NİN EŞİNDEN OLAY POZLAR

Antonela Roccuzzo sosyal medya hesabında eşi Lionel Messi ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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ARJANTİN'İN YILDIZI MESSİ'NİN EŞİ, GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTTI

Bikinili pozlarıyla adından söz ettiren Arjantinli güzel, genç kızlara taş çıkarttı.

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Antonela Roccuzzo kıvrımlı vücudu ve düzgün fiziğiyle görenleri kendisine hayran bıraktı.

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