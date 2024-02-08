Dünya mutfağı evinizde: Evde kolayca yapabileceğiniz etnik tarifler

Dünya mutfağından bazı lezzetler tüm dünyada oldukça popüler ve farklı kıtalarda sıklıkla tüketiliyor. Hint mutfağından bir yemek Amerika'daki birinin mutfağında da pişerken İspanya'nın harika bir çorbası Uzak Doğu'da da sıklıkla tüketilebiliyor. Bu eşsiz lezzetler neden sizin mutfağınızda da olmasın? Dünya mutfağının en leziz ve popüler lezzetlerinden Türk damak tadına da uygun olanlarını bir araya getirdik ve tariflerini sizin için listeledik.

BALLI SUSAMLI TAVUK TARİFİ

Uzak Doğu yemekleri denildiğinde Türk damak tadına en uygun yemeklerden bir tanesi ballı susamlı tavuk. Soya sosuyla balın muhteşem uyumunun bir araya geldiği bu yemek, evinizde daima soya sosu bulundurmanıza neden olabilir.

Malzemeler

4 adet tavuk duru

2 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı susam

Karabiber

Tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tercihe göre:

Taze soğan

Yapılışı

Tavuk butlarını iri parçalar halinde doğrayın. Bir kaseye soya soyu, bal, susam, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın. Parçaladığınız tavukları bu karışımın içine koyarak marine edin. Sonrasında geniş bir tavanın içine zeytinyağını koyup kızdırın. Tavukları içine ilave ederek pişirin. Dilerseniz üstüne ince ince dilimlenmiş taze soğan serpebilir, tavuk yemeğini pilavla birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

TABULE TARİFİ

Lübnan mutfağının en özel lezzetlerinden olan ve kısıra olan benzerliğiyle tüm damak tadına da oldukça uygun olan tabule, pratik, sağlıklı ve lezzetli etnik yemeklerden bir tanesi.

Malzemeler

1 çay bardağı ince bulgur

Yarım çay bardağı sıcak su

1 limonun suyu

1 demet taze nane

2 demet maydanoz

1 çay bardağı zeytinyağı

6 adet taze soğan

2 adet domates

Tuz

Yapılışı

Bir kasenin içine bulgur, sıcak su, zeytinyağı, tuz ve limon suyunu koyup karıştırın ve bir süre bekletin. Maydanozu çok ince ve küçük olacak şekilde doğrayın. Taze nane ve taze soğanı da incecik doğrayın. Domatesin kabuğunu soyup çok küçük küpler haline gelene kadar doğrayın. Tüm malzemeleri bulgurlu karışıma ekleyin ve karıştırın. Afiyet olsun.

GAZPACHO TARİFİ

Soğuk servis edilen ve İspanya'nın en özel lezzetlerinden olan bu çorba, özellikle sıcak günlerde tüketmek için ideal seçeneklerden bir tanesi. Üstelik çok kolay bir tarifi var.

Malzemeler

4 domates

2 salatalık

2 diş sarımsak

2 biber

1 soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 dilim ekmek içi

Yapılışı

Çorbaya koyacağınız tüm sebzeleri ve ekmeği küçük parçalar halinde doğrayın. Ekmek içini robottan geçirin. Bütün malzemeleri un haline getirmiş olduğunuz ekmek içinin içine ilave edin. Doğradığınız sebzeleri de mutfak robotundan geçirin. Sonrasında posasıyla suyunu ayırın. En son ortaya çıkan karışıma baharat ve sirke ekleyip soğuk bir şekilde servis edin. Afiyet olsun.

FETTUCİNİ ALFREDO TARİFİ

Dünya mutfağı denildiğinde İtalyan mutfağından bahsetmemek olmaz. Makarnaları, pizzaları ve kahveleriyle meşhur İtalya'nın özellikle fettucini alfredosu tüm dünyada çok popüler. Siz de bu leziz yemeği evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler

1 paket fettucine makarna (Özellikle fettucine olmasına dikkat etmelisiniz)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

200 gram mantar

300 gram tavuk göğsü

3 diş sarımsak

1 su bardağı krema

Çeyrek demet taze fesleğen

Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

İlk olarak makarnanın sosunu hazırlayın. Tavaya tereyağı ve zeytinyağını alıp kızdırın. Mantarları ilave edip yüksek ateşte iyice soteleyin. Sonrasında tavukları ekleyin ve biraz daha soteleyin. Tavanın içine sarımsakları da atın. Ardından tuz ve karabiberi de ekleyin. Sonrasında krema, parmesan peyniri ve fesleğeni de ekleyip karıştırın ve ocağın altını kısıp bu şekilde pişirin. Başka bir tencerede suyu kaynatın, içine tuz ilave edip makarnaları da ekleyerek yaklaşık 8 dakika haşlayın. Makarnayı süzün ancak sudan geçirmeden sosun olduğu tavaya koyun. Makarnayı sosla beraber de 5 dakika pişirin. Üzerine biraz daha parmesan rendeleyip fesleğen yapraklarıyla birlikte tüketin. Afiyet olsun.

TİKKA MASALA SOSLU TAVUK TARİFİ

Hint mutfağı genellikle dünyada yoğun baharat kullanımıyla bilinir. Bu yönüyle herkes tarafından her yemeği fazla tercih edilmese de özellikle bazı lezzetleri tüm dünyanın dilinde ve tadına doyulmaz bir şekilde sık sık tüketiliyor. Bunlardan bir tanesi olan, Hint mutfağının en bilinen ve en lezzetli yemeklerinden tikka masala soslu tavuğu evinizde hazırlayabilir, yemeğe davet ettiğiniz misafirlerinize bile ikram edebilirsiniz. Ancak bu tarif için çok fazla farklı baharat ihtiyaç duyacağınızı unutmamalısınız.

Malzemeler

4 adet kemiksiz tavuk kalça

1 soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 rendelenmiş domates

2 yemek kaşığı tereyağı

6 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1,5 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı krema

1 tatlı kaşığı tuz

5 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

Baharat karışımı için:

Baharat karışımı için: 1 çay kaşığı keten tohumu

1 çay kaşığı kişniş tohumu

1 adet kakule

1 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı kimyon tohumu

1 çay kaşığı tane karabiber

1 adet karanfil

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 adet kurutulmuş chili biberi

1,5 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı pul biber

Yapılışı

Tavaya tane karabiber, keten tohumu, karanfil, kişniş ve kimyonu alın. Kısık ateşte kokusu çıkana kadar ısıtın. Sonrasında havana koyun. Kakulenin de tohumlarını çıkartıp havana ekleyin. Pul biber, zerdeçal, toz kırmızı biber ve kurutulmuş chili biberi de ilave edip havadan dövün. Baharatları toz haline getirin. Bitince bir kavanozun içine koyun. Tavukları küp küp doğrayın. Ayrı bir kaba, süzme yoğurt, limon suyu, yoğurt ve zeytinyağını koyup iyice çırpın. Sarımsağı ezip zencefille beraber yoğurtlu karışıma koyun ve karıştırın. İçine baharat karışımından da 1 yemek kaşığı kadar koyun. Tavukları da ilave edip karıştırın ve üstünü streç filmle kapatıp buzdolabına koyun. Bu şekilde 4-6 saat bekletin.

Bir sos tenceresine tereyağını koyup, küp küp doğradığınız soğanları da ekleyin. Domatesi rendeleyin ve salçayla beraber ekleyip içine koyun. Defne yaprağını da atın. Kremayı yavaş yavaş içine koyun ve karıştırarak sosu koyulaştırın. Bu 15-20 dakika sürebilir. Ancak ocağın altının kısık olmasına dikkat edin. Başka bir tavaya zeytinyağı koyun ve marine ettiğiniz tavukları tavaya ekleyin. 10-12 dakika boyunca pişirin. Bu süre zarfında sık sık karıştırın. Sonrasında tavukları baharatlı sosun içine dökün ve sosla beraber 10-15 dakika boyunca kısık ateşte pişirin. Pişince sosuyla beraber servis edin. Afiyet olsun.

