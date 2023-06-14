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  4. Dünya onu konuşuyor! Rus turisti öldüren köpek balığı hakkında karar verildi... Mumyalayarak müzede sergilenecek

Dünya onu konuşuyor! Rus turisti öldüren köpek balığı hakkında karar verildi... Mumyalayarak müzede sergilenecek

14.06.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır’ın Hurgada kentinde denizde yüzdüğü sırada bir köpek balığı tarafından parçalanarak diri diri yenilen 23 yaşındaki Rus turist Vladamir Popov dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Yerel basına göre 23 yaşındaki Rus turisti öldüre ve geçen yıl iki kişinin daha ölümüne neden olduğu düşünülen köpek balığı müzede sergilenmek üzere mumyalandı.

Dünya onu konuşuyor! Rus turisti öldüren köpek balığı hakkında karar verildi... Mumyalayarak müzede sergilenecek

Mısır’ın Hurgada kentinde 3 metrelik bir köpek balığının saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki Rus turist Vladamir Popov’un cansız bedeninin parçalarına erişilmişti. Köpek balığı yakalanarak karaya çıkartılırken karnı yarılmış ve Popov’a ait olduğu düşünülen vücut parçalarına ulaşılmıştı. Karaya çıkartılan ve intikam için döverek öldürülen köpek balığı için karar verildi. Köpek balığının mumyalanarak müzede sergileneceği söylendi.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

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Mısır Ulusal Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Enstitüsü başkanı Amr Zakaria Hamouda, hayvanın mumyalandığını ve Hurgada'daki Deniz Bilimleri Müzesi'nde sergilenmeye hazırlandığını söyledi.

APAK4

Mısır Ulusal Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde profesör olan Dr. Mahmoud Dar da, köpek balığının dişi olduğunu açıkladı.

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köpek balığı Mısır müze Mumya

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