Dünya onu konuşuyor! Rus turisti öldüren köpek balığı hakkında karar verildi... Mumyalayarak müzede sergilenecek

Mısır’ın Hurgada kentinde 3 metrelik bir köpek balığının saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki Rus turist Vladamir Popov’un cansız bedeninin parçalarına erişilmişti. Köpek balığı yakalanarak karaya çıkartılırken karnı yarılmış ve Popov’a ait olduğu düşünülen vücut parçalarına ulaşılmıştı. Karaya çıkartılan ve intikam için döverek öldürülen köpek balığı için karar verildi. Köpek balığının mumyalanarak müzede sergileneceği söylendi.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Mısır Ulusal Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Enstitüsü başkanı Amr Zakaria Hamouda, hayvanın mumyalandığını ve Hurgada'daki Deniz Bilimleri Müzesi'nde sergilenmeye hazırlandığını söyledi.

Mısır Ulusal Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde profesör olan Dr. Mahmoud Dar da, köpek balığının dişi olduğunu açıkladı.