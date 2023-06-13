Köpek balığı tarafından parçalanan Rus turistin cesedine ulaşmak için operasyon başlatıldı! Köpek balığı yakalanıp karnı yarıldı

23 yaşındaki Rus turist Vladimir Popov, Mısır'da tatil yaptığı sırada Kızıldeniz’in tadını çıkartıyordu. Denizde yüzdüğü sırada diri diri bir köpek balığı tarafından yenilen turistin cansız bedenine ulaşmak için çalışma başlatıldı. Dehşete düşüren görüntülerde deniz bir anda kırmızıya bürünürken ekipler köpek balığını yakalayarak kıyıya çıkarttı. Köpek balığının karnı yarıldığında ise sindirim sisteminde Rus turistin cansız bedeninin kalıntılarına ulaşıldı.

“GÖZÜMÜN ÖNÜNDE KÖPEK BALIĞI ONU YEDİ”

Telegram kanalı Baza’ya konuşan bir görgü tanığı olayı, “Korkunç bir şey. Adamın kalıntılarının orada olduğunu biliyorduk. Gözümün önünde köpek balığı onu yedi. Gerçekten gördüklerimi aklımdan çıkartamıyorum. Korkunçtu” ifadelerini kullandı.

UZMANLAR TARAFINDAN İNCELENDİ

Saniyeler içinde gerçekleşen köpek balığı saldırısının sonrasında ekipler tarafından hayvan yakalanarak karaya çıkartıldı. Sopalarla öldürülen hayvanın karnı yarıldı. Al Arabiya haber kaynağının bildirdiğine göre, o zamandan beri köpek balığı uzmanlar tarafından incelendi ve hayvanın bağırsaklarında genç adamın kalıntıları bulundu. İncelemelerde bulunan insan kalıntılarının Vladimir Popov'a ait olduğu doğrulandı.