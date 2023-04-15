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Korku dolu anlar saniye saniye kamerada! Köpek balığı dalış yapan kadının arkasından yaklaşıp onu ısırdı

15.04.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 yaşındaki hemşire ve sosyal medya fenomeni Carmen Canovas Cervello, fotoğrafçı İbrahim Shafeeg ile gerçekleştirdiği bir serbest dalış sırasında 220 kiloluk bir köpek balığının saldırısına uğradı. Sık sık dalışlarını sosyal medya hesabından paylaşan Cervello’ya köpek balığının arkasından yaklaştığı anlar fotoğrafçı Shafeeg tarafından saniye saniye kaydedildi.

Korku dolu anlar saniye saniye kamerada! Köpek balığı dalış yapan kadının arkasından yaklaşıp onu ısırdı

Maldivler’deki Vaavu Atoll bölgesinde serbest dalış gerçekleştiren Carmen Canovas Cervello ve fotoğrafçı İbrahim Shafeeg bölgede yaygın olarak gözlenen 220 kiloluk bir köpek balığı türüyle karşılaştı. Dalgıç ve köpek balığını karşılaşma anları anbean Shafeeg’in kamerasına yansıdı. Genç kadın denizin gizemleri keşfetmek için dalış yaptığı sırada arkasından bir köpek balığı yaklaştı. Hayvanı fark etmeyen kadın bir anda sırtında hissettiği ısırıkla büyük bir korku yaşadı.

“UYARI ISIRIĞIYDI”

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Saldırıya uğradığı sırada su altında fotoğraf çekimi yapan Cervello, “Sırtımda 15 cm’lik bir yara oluştu. Çok derin değildi. Sudan çıktıktan sonra yarayı temizleyip pansuman yaptık. Herhangi bir şekilde hastaneye gitmeme gerek yoktu. Aynı bölgede yaklaşık 45 dakika boyunca yüzdüm. Bu bir uyarı ısırığıydı. Onların bölgesinde istediklerinden daha fazla kalmıştım” dedi.

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Aynı bölgede yüzmeye devam ettiklerini ifade eden Shafeeg ise, "Köpekbalığı ısırığından sonra, sadece küçük bir yaralanma olduğu için önemli bir şey düşünmedik, bu yüzden yarayı temizledik ve aynı noktada tekrar şnorkelle yüzmeye devam ettik” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Maldivler dalış köpekbalığı

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