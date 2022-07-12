Dünya sapık doktoru konuşuyor! Anestezi etkisindeki hastaya yaptıkları mide bulandırdı

İtalya'da bir hastanede gerçekleşen olayda Giovanni Quintella Bezerra isimli anestezi uzmanının, bir sezaryen doğum esnasında doktorlar ameliyata devam ederken bilinci kapalı halde yatan kadın hastaya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Gizli bir kameradan alınan görüntüler üzerine Bezerra tutuklandı ancak konuya ilişkin araştırmaların hala devam ettiği bildirildi.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI FARK ETTİ

Çalışma arkadaşlarının iddialarına göre, Giovanni Quintella Bezerra daha önce de garip davranışlarıyla dikkat çekmişti. Bezerra ameliyat esnasında çarşafla diğer sağlık görevlilerinin görüşünden gizlenmiş haldeydi, ancak çarşafın hareket etme şeklinin yanı sıra hastaya verilen olağan dışı yüksek dozdaki anestezi çalışma arkadaşlarını şüphelendirdi. Bu sebeple meslektaşları, ameliyathaneyi değiştirip gizli bir kamera kurdular ve neler olacağını görmek istediler.

GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ

Kameradan alınan görüntüler, 32 yaşındaki adamın bilinci kapalı yatmakta olan hastayla oral yolla cinsellik yaşamaya çalıştığını ve on dakika kadar sonra pantolonunun fermuarını çekip kadının ağzını bir mendille sildiğini gösterdi.

SAVUNMAYI REDDETTİ

Bezerra, 11 Temmuz Pazartesi sabahı savunmasız bir kişiye tecavüz suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklandı.Yetkililer diğer potansiyel kurbanların izini sürmeye çalışırken Bezerra, aleyhindeki tüm kanıtları gözden geçirme fırsatı bulana kadar savunmada bulunmayı reddettiğini söyledi.

'AKILALMAZ'

Rio de Janeiro Eyaleti Sağlık Vakfı ve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, idari tedbirlerin alınması için bir iç soruşturma açılacağı bildirildi. Ayrıca mağdura ve ailesine tam destek verildiğini de eklediler. Rio de Janeiro Eyaleti Bölgesel Tıp Konseyi başkanı Clovis Bersot Munhoz, şok edici olayı akılalmaz olarak nitelendirdi.



