Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Dünya sapık doktoru konuşuyor! Anestezi etkisindeki hastaya yaptıkları mide bulandırdı

Dünya sapık doktoru konuşuyor! Anestezi etkisindeki hastaya yaptıkları mide bulandırdı

12.07.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilinci kapalı bir kadına, ameliyat masasındayken cinsel saldırı düzenlediği iddia edilen anestezi uzmanı, tecavüz şüphesiyle tutuklandı. Çalışma arkadaşlarının, garip davranışlarını fark etmesi üzerine gizli bir kamera kurmasıyla ortaya çıkan olay herkesi ayağa kaldırdı. Birden fazla kurbanı olabileceği düşünülen Giovanni Quintella Bezerra henüz savunmada bulunmadı.

Dünya sapık doktoru konuşuyor! Anestezi etkisindeki hastaya yaptıkları mide bulandırdı

İtalya'da bir hastanede gerçekleşen olayda Giovanni Quintella Bezerra isimli anestezi uzmanının, bir sezaryen doğum esnasında doktorlar ameliyata devam ederken bilinci kapalı halde yatan kadın hastaya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Gizli bir kameradan alınan görüntüler üzerine Bezerra tutuklandı ancak konuya ilişkin araştırmaların hala devam ettiği bildirildi.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI FARK ETTİ

Çalışma arkadaşlarının iddialarına göre, Giovanni Quintella Bezerra daha önce de garip davranışlarıyla dikkat çekmişti. Bezerra ameliyat esnasında çarşafla diğer sağlık görevlilerinin görüşünden gizlenmiş haldeydi, ancak çarşafın hareket etme şeklinin yanı sıra hastaya verilen olağan dışı yüksek dozdaki anestezi çalışma arkadaşlarını şüphelendirdi. Bu sebeple meslektaşları, ameliyathaneyi değiştirip gizli bir kamera kurdular ve neler olacağını görmek istediler.

Dul kalmıştı! Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizlediDul kalmıştı! Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ

ameliyat

Kameradan alınan görüntüler, 32 yaşındaki adamın bilinci kapalı yatmakta olan hastayla oral yolla cinsellik yaşamaya çalıştığını ve on dakika kadar sonra pantolonunun fermuarını çekip kadının ağzını bir mendille sildiğini gösterdi.

SAVUNMAYI REDDETTİ

Giovanni-Quintella-Bezerra

Bezerra, 11 Temmuz Pazartesi sabahı savunmasız bir kişiye tecavüz suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklandı.Yetkililer diğer potansiyel kurbanların izini sürmeye çalışırken Bezerra, aleyhindeki tüm kanıtları gözden geçirme fırsatı bulana kadar savunmada bulunmayı reddettiğini söyledi.

Sokak ortasında çırılçıplak koşarak dehşet saçtı! Önce korkuttu, sonra taciz etmeye çalıştıSokak ortasında çırılçıplak koşarak dehşet saçtı! Önce korkuttu, sonra taciz etmeye çalıştı

'AKILALMAZ'

Rio de Janeiro Eyaleti Sağlık Vakfı ve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, idari tedbirlerin alınması için bir iç soruşturma açılacağı bildirildi. Ayrıca mağdura ve ailesine tam destek verildiğini de eklediler. Rio de Janeiro Eyaleti Bölgesel Tıp Konseyi başkanı Clovis Bersot Munhoz, şok edici olayı akılalmaz olarak nitelendirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Ne oturum izni ne finansal yatırım: Bizimkisi aşk''''Ne oturum izni ne finansal yatırım: Bizimkisi aşk''
Çift vajinalı kadının itirafı! "Acı verici derecede..."Çift vajinalı kadının itirafı! "Acı verici derecede..."
Dehşet anları kamerada! 15 metreden atladı, suya çakıldıDehşet anları kamerada! 15 metreden atladı, suya çakıldı
Anahtar Kelimeler:
İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

16 yaşındaki genç kız baloya onunla katıldı! Gören inanamadı

16 yaşındaki genç kız baloya onunla katıldı! Gören inanamadı

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Sıcaklara dayanamadılar! Piknik alanında çırılçıplak soyunup oturan çift olay oldu

Sıcaklara dayanamadılar! Piknik alanında çırılçıplak soyunup oturan çift olay oldu

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

İlginizi Çekebilir

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.