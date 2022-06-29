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Sokak ortasında çırılçıplak koşarak dehşet saçtı! Önce korkuttu, sonra taciz etmeye çalıştı

29.06.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Hanley kentinde 53 yaşındaki Philip Knott isimli bir adam sokakta tamamen çıplak dolaşarak çevredekilere dehşeti yaşattı. Şehir merkezindeki bir sokakta kıyafetlerini çıkartarak koşmaya başlayan Knott, cinsel organıyla tanımadığı insanları taciz etmeye çalıştı. Şikayetlerin üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Knott’u tutukladı.

Sokak ortasında çırılçıplak koşarak dehşet saçtı! Önce korkuttu, sonra taciz etmeye çalıştı

İngiltere’nin Hanley kentinde 53 yaşındaki Philip Knott isimli bir adam öğle saatlerinde şehrin merkezindeki bir sokakta tamamen çıplak bir şekilde dolaşmaya başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen Knott, yoldan geçen insanlara önce sözlü tacizde bulundu. Ardından ise cinsel organıyla çevredekileri taciz etmeye başladı. Knott’un uygunsuz hareketlerinin devam etmesiyle birlikte şikayetlerin üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.

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HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Olay yerinde bulunan görgü tanıklarından biri, “Ben ailemle oradaydım. Kadınlara söyledikleri ve yaptığı hareketler korkunçtu. Her şey küçük çocukların gözü önündeydi” dedi.

Bir başka görgü tanığı ise, “Bir başkasının çocuğunu taciz etmeye başladı.Çok rahatsız edici ve iğrençti. 'İstediğini biliyorum', 'Kıskanıyorsun değil mi' gibi şeyler bağırıyordu. Dışarıda oturanların yanına gidiyordu” diye konuştu. Olay yerinde tutuklanan Knott 43 hafta hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere taciz
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