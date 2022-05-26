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Dul kalmıştı! Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

26.05.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da yaşayan Siva Petchiammal, eşinin ölümünün ardından kendini ve kızını güvende tutmak için 30 yıldan uzun süre bir erkek gibi davrandı. Kızı şimdi bir yetişkin olsa da, Petchiammal özüne dönmeyi düşünmüyor ve ölene kadar böyle yaşayacağını söylüyor.

Dul kalmıştı! Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

Güney Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde yaşayan 57 yaşındaki Petchiammal, 36 yıl boyunca erkek kılığında yaşadı. Kattunayakanpatti köyünden gelen Petchiammal, düğününden kısa bir süre sonra eşini kaybedip dul kalınca kızını ataerkil bir toplumda yalnız başına güvenle büyütebilmek için bu adımı attığını söyledi.

DÜĞÜNDEN 15 GÜN SONRA DUL KALDI

Şimdi 57 yaşında olan Petchiammal genç yaşta evlendikten sonra oldukça zor birkaç ay geçirdi. Düğününden sadece 15 gün sonra eşini kaybeden genç kadın, o zamanlar 20 yaşındaydı ve kısa süre sonra kızı Shanmugasundari'yi doğurdu. Tek başına bir çocuk yetiştirmenin ne kadar zor olacağından endişeliydi.

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TACİZ EDİLDİ

Petchiammal, geçimini sağlamak için şantiyelerde, otellerde ve çay dükkanlarında çalıştı. Ayrıca bir daha evlenmemeye karar vermişti. Erkeklerin çoğunluk olduğu tüm bu iş yerlerinde tacize uğrayan Petchiammal, bir gün aylarca süren cinsel tacizler, alaylar ve zorluklardan sonra bir karar aldı. Genç kadın, yeni bir hayata başlamak için taşınmaya ve sonrasında bir 'erkek' kılığında yaşamaya karar verdi.

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YENİ ADI 'MUTHU'

kadın

Saçlarını kesip, kıyafetlerini değiştiren Petchiammal, adını da Muthu olarak değiştirdi. O andan itibaren 36 yıl boyunca bir erkek kılığında yaşadı. Sadece evdeki yakın akrabaları ve kızı onun bir kadın olduğunu biliyordu. Yetkililer kapısını çalacak olursa, resmi belgeleri de onun erkek olduğunu doğrulayacağından bir çekincesi yoktu.

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DESTEK BEKLİYOR

Kızı Shanmugasundari şu anda evli olmasına rağmen, annesinin eski hayatına geri dönme planı olmadığını ve onun ölene kadar Muthu olarak kalacağını söylediğini belirtti. Petchiammal artık çalışmıyor. Bir evi veya birikimi olmayan ve dul sertifikası için de başvuramayan kadın, artık çalışamayacak kadar yaşlı olduğu için hükümetten biraz parasal yardım bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan taciz
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