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Dünyaca ünlü aktör Alain Delon hayatını kaybetti!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.08.2024 09:39
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Fransız sinemasının efsane ismi Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti. Delon'un ölüm haberini çocukları duyurdu.

Kariyeri boyunca ardı ardına başyapıtlar üreten Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti. Aktörün çocuklarının yaptığı açıklamaya göre Delon 18 Ağustos Pazar günü 88 yaşında öldü.

Aile basın açıklamasında "Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve (köpeği) Loubo, babalarının ölümünü duyurmaktan derin üzüntü duyuyorlar. Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata veda etti. Bu son derece acı verici yas döneminde onun mahremiyetine saygı göstermenizi rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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ALAİN DELON KİMDİR?

8 Kasım 1935 tarihinde dünyaya gelen Alain Fabien Maurice Marcel Delon, Avrupa'nın en önemli aktörlerinden biri olarak bilinir.

1960'lardan ve 1970'lerden seks sembollerini ekranlara getiren Delon, Rocco and His Brothers (1960), Plein Soleil (1960), L'Eclisse (1962), The Leopard (1963), The Yellow Rolls-Royce (1965), Lost Command (1966) ve Le Samouraï (1967) gibi filmlerde büyük beğeni topladı.

Delon, kariyeri boyunca Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni ve Louis Malle gibi birçok tanınmış yönetmenle çalıştı. 1999'da İsviçre vatandaşlığını aldı.

Annesi ve babası kendisi daha çocuk yaştayken ayrılmış olduğundan zorlu bir çocukluk geçirdi.

Dünyaca ünlü yönetmenlerden Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville ve Michelangelo Antonioni gibileriyle çalışma imkânı yakaladı.

2006'da İstanbul Film Festivali'ne katılması beklenirken, katılamayacağını son gün açıklayarak, bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Delon kalp sorunu ile aynı dönemde Tiyatro oyunu da iptal ettirdi.

General De Gaulle el yazmalarını satın alıp, Invalide müzesine bağışladı. Ayrıca hayvanlara tutku ile bağlı olan oyuncu, Brigitte Bardot'un federasyonun talebi ile Çin Cumhurbaşkanı'na hayvanlara kötü davranılmaması ile ilgili açık mektup yazdı.

Anthony, Anouchka, Alain-Fabien adında 3 çocuğu var.

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