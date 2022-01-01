Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Dünyaca ünlü Düden şelalesi fırtına sonrası adeta çamur rengine büründü! Görenler fotoğraf yarışına girdi

Dünyaca ünlü Düden şelalesi fırtına sonrası adeta çamur rengine büründü! Görenler fotoğraf yarışına girdi

01.01.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi’nin rengi, önceki günlerde kenti etkisi altına alan sağanak yağışın ardından kahverengiye döndü. Çamur çağlayan şelale, hafta sonu olması nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Dünyaca ünlü Düden şelalesi fırtına sonrası adeta çamur rengine büründü! Görenler fotoğraf yarışına girdi

Düden Şelalesi’nin Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde denizle buluştuğu noktada oluşan görüntü, görenleri şaşırttı. Aşırı yağışların ardından suya karışan alüvyonlar nedeniyle şelaleden adeta çamur aktı. Çağlayan çamurlu suların denizle buluştuğu alanda denizin rengini ikiye bölündü.

3

Şelaleden çıkan su kabarcıkları güneşli havanın da etkisiyle gökkuşağına dönüştü. Hem çağlayan çamurlu su hem de gökkuşağı ziyaretçilere görsel şölen sundu. Hafta sonu ve yeni yılın ilk gününün de etkisiyle bölge yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğradı. Şelaleyi hem turkuaz renkte gören ziyaretçiler, kahverengi anları da fotoğraflamayı ihmal etmedi. Binlerce kişi şelalenin her noktasından hatıra fotoğrafı çektirdi. Şelalenin yakınındaki Düden Parkı’nın da yoğun olduğu gözlemlendi. Ziyaretçilerden bir kişi, tehlikeye aldırmadan şelalenin döküldüğü noktada görüldü. Ayrıca şelalenin Kepez ilçesinden geçen güzergahtaki taşkın anları da kameralara yansıdı. Öte yandan, şelalenin çamurlu çağlaması, denize karışması, ve ziyaretçiler drone ile de görüntülendi.

“GÖKKUŞAĞIMIZ VAR”

2

Ziyaretçilerden Bora Alan, “Tatilden dolayı bir kalabalık var. İnsanlar da uzun süredir dışarı çıkamıyorlardı, herkes için bir fırsat oldu. Şu an bir kalabalık yaşıyoruz. Dün akşam fark ettik şelalenin rengini ama gündüz bakmak istedik. Yağışın ardından suda artma ve renginde değişme var. Turkuaz rengi yok ama gökkuşağımız var, onu fotoğraflıyoruz” diye konuştu.

“HER RENGİ GÜZEL”

1

Hollanda’dan tatile gelen Demet Akpınar, kahverengide olsa Düden Şelalesi’ni çok sevdiklerini belirterek, “Memleketimizin her rengi güzel. Şelaleye bu renkte yakışmış ama mavi daha güzel olabilirdi. Ailecek geldik, çocuklarımız da çok sevdi. Şelalenin bu güzelliklerini de fotoğrafladık” dedi.

(İHA)

Koronavirüs salgınına rağmen müzeler ve ören yerleri boş kalmadı! Turistler akın ettiKoronavirüs salgınına rağmen müzeler ve ören yerleri boş kalmadı! Turistler akın etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Altaylı İle Tek Tek programına konuşan astrolog Dinçer Güner’in 2022 tahminleri şaşırttıFatih Altaylı İle Tek Tek programına konuşan astrolog Dinçer Güner’in 2022 tahminleri şaşırttı
Taliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecekTaliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecek
Uludağ pistleri doldu taştı! Yüzde 100 doluluk yaşandıUludağ pistleri doldu taştı! Yüzde 100 doluluk yaşandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Koronavirüsü bilmişti! 2022 tahminlerini şaşırttı

Koronavirüsü bilmişti! 2022 tahminlerini şaşırttı

Bikiniyle kahve servis ediyor! “Erkeklerin yorumlarından...”

Bikiniyle kahve servis ediyor! “Erkeklerin yorumlarından...”

“2300 yılından geldim” dedi! Korkunç olayın tarihini verdi

“2300 yılından geldim” dedi! Korkunç olayın tarihini verdi

Böylesi görülmedi! Yüzü insana benziyor

Böylesi görülmedi! Yüzü insana benziyor

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.