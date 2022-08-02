Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dünyaca ünlü etkinlikte skandal! Canlı yayında eteğini kaldırıp twerk yaptı

Dünyaca ünlü etkinlikte skandal! Canlı yayında eteğini kaldırıp twerk yaptı

02.08.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda şaşkına çeviren bir olay meydana geldi. Genç bir kadın izleyicinin, kameraların tribünü çektiği esnada birden eteğini kaldırıp twerk yaptığı anlar herkesi şaşkına çevirdi.

Dünyaca ünlü etkinlikte skandal! Canlı yayında eteğini kaldırıp twerk yaptı

Birmingham'daki yedili ragbi maçı sırasında, Güney Afrika'nın Fiji'ye karşı galibiyetini izleyen üç kadın tribünlerde görüntülendi. Ortadaki kadın, elinde içkisiyle dans ederken kamera tarafından çekildiğini fark edince herkesi şoke etti ve eteğini kaldırıp twerk yapmaya başladı.

BOL BOL DANS

work

Kameranın kayıt aldığı esnada üç kadın da tezahürat yapıyordu ancak ortadaki kadın birden eteğini kaldırıp twerk yapmaya başlayınca izleyiciler de yorumcu da şoke oldu. Şaşkına dönen yorumcu, biraz utangaç bir şekilde, kamera stadyumun görüntüsünü kesmeden önce "Bol bol dans var" dediği duyuldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Erkek arkadaşımla iki yıldır sevgiliyiz, hala öpüşmedik”“Erkek arkadaşımla iki yıldır sevgiliyiz, hala öpüşmedik”
Çok eşli ilişki yaşıyorlar! İki ayrı çiftlerdi şimdi beraberlerÇok eşli ilişki yaşıyorlar! İki ayrı çiftlerdi şimdi beraberler
Borcu o kadar çoktu ki... Evini satmaya karar verdi, zengin olduBorcu o kadar çoktu ki... Evini satmaya karar verdi, zengin oldu
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Esra ve Emel kardeşlerin feci sonu! Iraklı sevgili...

Esra ve Emel kardeşlerin feci sonu! Iraklı sevgili...

“Kocamı tatilde hep aldatırım” dedi! Bakın nedeni neymiş

“Kocamı tatilde hep aldatırım” dedi! Bakın nedeni neymiş

Bikini üstünü çıkarttı! Göğüslerini elleriyle kapatarak...

Bikini üstünü çıkarttı! Göğüslerini elleriyle kapatarak...

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

İlginizi Çekebilir

Polise güvenmişlerdi! Şimdi yas tutuyorlar

Polise güvenmişlerdi! Şimdi yas tutuyorlar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

“Kocamı tatilde hep aldatırım” dedi! Bakın nedeni neymiş

“Kocamı tatilde hep aldatırım” dedi! Bakın nedeni neymiş

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.