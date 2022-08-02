Dünyaca ünlü etkinlikte skandal! Canlı yayında eteğini kaldırıp twerk yaptı

Birmingham'daki yedili ragbi maçı sırasında, Güney Afrika'nın Fiji'ye karşı galibiyetini izleyen üç kadın tribünlerde görüntülendi. Ortadaki kadın, elinde içkisiyle dans ederken kamera tarafından çekildiğini fark edince herkesi şoke etti ve eteğini kaldırıp twerk yapmaya başladı.

BOL BOL DANS

Kameranın kayıt aldığı esnada üç kadın da tezahürat yapıyordu ancak ortadaki kadın birden eteğini kaldırıp twerk yapmaya başlayınca izleyiciler de yorumcu da şoke oldu. Şaşkına dönen yorumcu, biraz utangaç bir şekilde, kamera stadyumun görüntüsünü kesmeden önce "Bol bol dans var" dediği duyuldu.



