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Dünyaca ünlü flört uygulamasını bakın ne için kullanıyorlar!

28.03.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukraynalı mültecilerin İngiltere'de sığınak bulabilmek adına, sığınak sunan İngiliz ailelerle eşleşmek için dünyanın en büyük flört uygulamaları içerisinde yer alan Tinder uygulamasını kullanmaya zorlandığı iddia edildi.

Dünyaca ünlü flört uygulamasını bakın ne için kullanıyorlar!

Çatışmadan kaçan insanların sığınma sağlayan aileleriyle “eşleşmek” için sosyal medyayı kullandığını ve bu durumun onları suçlu bulunma riski altına soktuğunu söylendi.

Yaklaşık 1.000 mültecinin, hükümet tarafından yürütülen ve Bileşik Krallık Sosyal Konut, Toplum ve Yerel Yönetimler Bakanı Michael Gove tarafından oluşturulan ‘Ukrayna için Evler’ programı kapsamında eşleştirilmiş olduğu düşünülüyor.

İNGİLİZ HALKI GÖNÜLLÜ

150.000'den fazla İngiliz gönüllü oldu. Savaştan kaçan çaresiz insanlardan, ipotek belgeleri ve elektrik faturaları ödemek de dahil olmak üzere 50 sayfalık formları doldurmaları istendiğini söyleyen uygulamayla ilgilenen birimin sekreteri Lisa Nandy “Michael Gove, mülteciler için Tinder'ı etkili bir şekilde oluşturdu ve çaresiz insanlardan sığınak bulmak için gönüllüleri sağa kaydırmalarını istedi. Bu ciddi bir insani kriz, çevirimiçi flört değil. Hükümet insanları eşleştirme sorumluluğunu üstlenmeli." dedi.

MÜLTECİ

Kirasız bir şekilde bir Ukraynalıyı barındırmayı teklif eden İngilizler, evrak işlerine boğulduklarını söylüyorlar.63 yaşındaki emekli hemşire ve sosyal hizmet uzmanı Rachel Poulton, altı kişilik bir aileyle temas halinde olduğunu ancak kendisine sürecin haftalar alabileceğinin söylendiğini söyledi. "Keşke buraya gelip bekleyebilseler. Alabilecekleri bir geçici vize olsaydı çok iyi olurdu.” dedi.

RİSKLERİN FARKINDALAR

Refugee Action'dan Louise Calvey "Programla ilgili sorunlar, yaratılan uygulamayı seks tacirleri için bir kaynak haline getirebilir ve insan kaçakçılığının riskler oluşturabilir. Sosyal medyada yasadışı ilanlar veren kişilerin zaten farkındayız." dedi.

Bir hükümet sözcüsü, planla ilgili rakamların bu hafta açıklandığını söyledi. Ayrıca başvuruda bulunan Ukraynalı mültecilerin yanı sıra gönüllülerin evindeki her yetişkin üzerinde de kontroller tamamlanana kadar İçişleri Bakanlığı tarafından vize verilmeyeceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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