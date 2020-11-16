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Dünyaca ünlü Hint oyuncu Soumitra Chatterjee koronavirüse yenik düştü

16.11.2020 09:32 | Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü Hint oyuncu Soumitra Chatterjee koronavirüse yenik düştü

Dünyaca ünlü efsanevi Hint oyuncu Soumitra Chatterjee, koronavirüse yenilerek 85 yaşında hayata veda etti.

6 Ekim'den bu yana Hindistan'ın Kalküta şehrindeki Belle Vue Hastanesi'nde tedavi gören ünlü oyuncu, dün yaşama gözlerini yumdu. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, Batı Bengal'den en iyi doktorların oluşturduğu 15 kişilik sağlık ekibinin tüm uğraşlarına rağmen aktörün koronavirüs komplikasyonlarına yenik düştüğü belirtildi.

Chatterjee, 60 yıllık sinema kariyerine 300 film sığdırdı. O, aynı zamanda bir şair, oyun yazarı ve tiyatro oyuncusuydu. 1959-1990 yılları arasında Oscar'lı yönetmen Satyajit Ray'in 14 filminde rol aldı. Ünlü aktör, 2011'de Hindistan'ın en yüksek sinema onur ödülü olan the Dada Saheb Phalke'yi aldı.


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