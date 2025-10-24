Mynet Trend

Dünyaca ünlü isim Britney Spears trafiği birbirine kattı! Eski eşinin iddiaları derinden sarstı

Eski eşi Kevin Federline’ın kitabıyla sarsılan Britney Spears, California’da restoran çıkışı dengesiz tavırlar sergiledi. Arkadaşlarının uyarısına rağmen direksiyon başına geçen ünlü şarkıcı, tehlikeli manevralarla trafiği riske attı.

Çiğdem Sevinç

Pop yıldızı Britney Spears (43), geçtiğimiz Çarşamba gecesi California’daki Thousand Oaks’ta yaşanan olayla yeniden gündeme geldi. Daily Mail’in elde ettiği görüntülerde, ünlü şarkıcının bir restoranda dengesiz davrandığı, bardakları devirdiği ve çıkışta zorla yürüdüğü görüldü.

O HALDE DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ

Tanıklar, Spears’ın arkadaşının uyarılarına rağmen kendi aracının direksiyonuna geçtiğini, sürüş sırasında şerit ihlali yaptığını, tehlikeli manevralar ve ani frenlerle trafiği riske attığını belirtti. Spears’ın evine ulaştıktan sonra da kapı kodunu defalarca yanlış girdiği ve 20 dakikadan fazla girişte zorlandığı bildirildi.

ESKİ EŞİNDEN DARBE

Olay, Spears’ın eski eşi Kevin Federline’ın “You Thought You Knew” (Sandığın Gibi Değildi) adlı kitabının yayımlanmasından bir gün sonra yaşandı. Kitapta Federline, Spears’ın geçmişte uyuşturucu kullandığını, çocuklarına kötü davrandığını ve ruhsal sorunlar yaşadığını iddia ediyor. Spears ise bu iddiaları “gaslighting” olarak nitelendirerek reddetti.

Spears’a yakın bir kaynak, Federline’ın kitabının şarkıcıyı derinden etkilediğini belirterek, “Kitap eski yaraları açtı. Britney şu anda ciddi bir çöküş içinde” dedi.

