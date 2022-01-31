Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dünyaca ünlü kahin uyardı! Uri Geller, uzaylıların insan ömrünü 220 yıla çıkaracağını iddia etti

Dünyaca ünlü kahin uyardı! Uri Geller, uzaylıların insan ömrünü 220 yıla çıkaracağını iddia etti

31.01.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Psişik güçleri olduğunu iddia eden İsrailli şovmen Uri Geller, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Uzaylılara ilişkin olarak yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturan Geller, bilim insanlarının üstün varlıklara şimdiden rastladığını iddia etti. Geller’e göre uzaylıların dünyaya inişiyle beraber insanlığın hayat süresinde önemli bir değişiklik olacak.

Dünyaca ünlü kahin uyardı! Uri Geller, uzaylıların insan ömrünü 220 yıla çıkaracağını iddia etti

Televizyon şovlarına katılarak geleceğe dair öngörüleri ve enerjisel çalışmalarını sergileyen Geller, son olarak sosyal medya hesabından herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Uri Geller'e göre uzaylılar insanlara tüm hastalıkları ortadan kaldırmayı öğretecek ve ortalama ömrü 220 yıla çıkaracak. Uzaylı istilasına dair anlatılan efsanelerin aksine Geller, uzaydan gelen ziyaretçilerin insanların tedavi edilemez görünen hastalıkların gizemlerini çözmelerine yardımcı olacağını ve herkesin daha uzun yaşamasını sağlayacağını öngördü.

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Jemima Packington’ın 2022 kehanetleri herkesi şaşırttıKuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Jemima Packington’ın 2022 kehanetleri herkesi şaşırttı

“MESAJLARI DEŞİFRE ETMEYE BAŞLAYIN”

1

Geçen hafta, özel güçleri 70'lerde ABD istihbarat teşkilatı CIA tarafından doğrulanan paranormal uzman, NASA'yı "yakında" büyük bir uzaylı istilasına hazırlaması konusunda uyardı. 4.000 ışıkyılı uzaklıkta dev bir enerji kaynağı keşfeden radyo dalgalarının haritasını çıkaran Avustralyalı bilim adamlarının, uzaydan gelen "üstün" varlıkların gevezeliklerine rastlamış olabileceğini düşündüğünü söyledi. Geller bu enerjisel alanı, “Gökbilimcilerin daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemiyor” diyerek tanımladı.

2

Yakın bir gelecekte uzaylı istilasına dikkat çeken Geller, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda ise, “Sevgili dostlarım, bugün dünyaya gelen bir bebek, bize tüm hastalıkları nasıl yok edeceğimizi öğretecek uzaylılarla tanışacaklar. İnsan ömrü ortalama 220 yıla çıkacak.” notunu ekledi.

3

Sosyal medya paylaşımında NASA’yı uyaran Geller, “46 yaşındayım ve içtenlikle uzaylıların hayatım boyunca kendilerini ortaya çıkarmasını umuyorum. 2040'tan önce olacaklarını umuyorum. Mesajlarını deşifre etmeye başlayın. Bizi yakında toplu bir istila bekliyor” diye konuştu.

Fatih Altaylı İle Tek Tek programına konuşan astrologlar Öner Döşer ve Dinçer Güner’in 2022 kehaneti şaşırttıFatih Altaylı İle Tek Tek programına konuşan astrologlar Öner Döşer ve Dinçer Güner’in 2022 kehaneti şaşırttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleği herkesi şaşırttı! Öyle ürünleri test ediyor ki...Mesleği herkesi şaşırttı! Öyle ürünleri test ediyor ki...
“iPhone’un gizli tuşunu buldum” dedi! Sosyal medyada viral oldu“iPhone’un gizli tuşunu buldum” dedi! Sosyal medyada viral oldu
Öncesinde hemşireydi! İş arkadaşları seksi pozlarını görünce...Öncesinde hemşireydi! İş arkadaşları seksi pozlarını görünce...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Daha fazla Koreli görünmek istedi! “Cinsel organımı...”

Daha fazla Koreli görünmek istedi! “Cinsel organımı...”

Kan donduran olay! 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı

Kan donduran olay! 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı

Şaşırtan itiraf: Önünde eşiyle cinsel ilişkiye girmem için...

Şaşırtan itiraf: Önünde eşiyle cinsel ilişkiye girmem için...

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Dava sona erdi

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Dava sona erdi

İlginizi Çekebilir

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

Kanlar içinde yere yığıldı! 'Kendi evimizde bile güvende değilmişiz'

Kanlar içinde yere yığıldı! 'Kendi evimizde bile güvende değilmişiz'

Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'yı dünya konuşuyor...

Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'yı dünya konuşuyor...

Son dakika transfer haberi: Tüm dünya Antalyaspor'u konuşacak! Barcelona'ya transfer çalımı atıyorlar... Diego Costa imzaya geliyor

Son dakika transfer haberi: Tüm dünya Antalyaspor'u konuşacak! Barcelona'ya transfer çalımı atıyorlar... Diego Costa imzaya geliyor

ODTÜ, Türkiye'den tek üniversite oldu

ODTÜ, Türkiye'den tek üniversite oldu

Yargıtaydan emsal karar! Aldatan kocasının yüzünü çizen kadına kötü haber

Yargıtaydan emsal karar! Aldatan kocasının yüzünü çizen kadına kötü haber

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.