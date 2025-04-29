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Dünyaca ünlü marketten almışlardı! Muz poşetinin içinden örümcek çıktı!

Tatil yapan bir aile çocukları için dünyaca ünlü Aldi isimli marketten muz aldı. Eve geldiklerinde küçük kızlarının çığlıklarıyla içinde örümcek olduğu ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü marketten almışlardı! Muz poşetinin içinden örümcek çıktı!
Jale Uslu

Christopher Kirk isimli bir müşteri tatilleri sırasında dünyaca ünlü Aldi isimli marketten paketli bir şekilde satılan muzlardan aldı.

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ZEHİRLİ BÖCEK ÇIKTI

Eve vardıktan sonra Christopher, iki yaşındaki kızının çığlıkları duydu ve muzların içinde büyük bir örümceğin olduğunu gördü. Şaşkına dönen Christopher, açılmamış muzları doğruca Aldi'ye geri götürdü. Mağazadan yenisini istedi ve kabul edildi.

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İki çocuk babası, sekiz bacaklı sürüngenin görüntülerini ayrıca böcek tanımlama uygulamasına yükledi. Asya'da bulunan zehirli bir tür olan Avcı Örümceği olduğu ortaya çıktı. Şoke olan baba "Sadece çocuklarımızın sağlıklı bir şeyler yiyebilmesini istedik." dedi.

"İNSANLAR İÇİN ZARARSIZ"

Aldi yetkilisi ise şu açıklamayı yaptı: "Yumurta keselerini muzlara bağladıkları bilinen familyalar insanlar için zararsızdır. Bu küçük örümcekler bazen yuvalarını muzun üzerine yaparlar çünkü meyve, örümceklerin beslendiği minik meyve sineklerine yakın, güvenli ve gölgeli bir yer sağlar. Bu küçük, zararsız örümceklerin kullandığı yuvalama uygulamaları, haklı olarak alarma neden olabilecek tropikal örümceklerin kullandıkları uygulamalardan çok farklıdır. Bunların çoğu yumurta keselerini çenelerinde taşır veya muz gibi bir alt tabakaya yapıştırmak yerine yaprak çöplerinin arasına gömer."

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Anahtar Kelimeler:
muz market böcek
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