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Dünyaca ünlü model Bella Hadid'ten Türkiye'ye destek! "Kalbim bu insanlar için çok buruk"

13.02.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en ünlü modellerinin başında gelen Filistin asıllı Amerikan model Bella Hadid, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş ve çevre illeri etkileyen depremle ilgili paylaşımda bulundu. 57,4 milyon takipçili Instagram hesabından Türkiye'deki ve Suriye'deki depremle ilgili açıklama yapan Bella Hadid, "Kalbim bu insanlar için çok buruk" diye yazdı.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid'ten Türkiye'ye destek! "Kalbim bu insanlar için çok buruk"

Dünyaca ünlü model, Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid Türkiye'ye destek paylaşımı yaptı. Türkiye'deki depremle birlikte soğuk hava koşullarının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığına dikkat çeken Hadid aynı zamanda, bağış yapılabilecek kurumların adını yazarak takipçilerini de destek olmaya davet etti. Hadid'in o paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü model Bella Hadid'ten Türkiye'ye destek!

BELLA HADİD'TEN TÜRKİYE'DEKİ DEPREME DESTEK PAYLAŞIMI

Türkiye'deki depreme dikkat çeken ünlü isimlerden biri de Bella Hadid oldu. İşte Bella Hadid'in binlerce beğeni alan o paylaşımı:

"6 Şubat'ta Türkiye'nin (Türkiye) ve Suriye'nin güneyini 7,8 büyüklüğünde bir deprem vurdu ve bölgenin onlarca yıldır bölgeyi vuran en güçlü depremlerinden biri olarak kaydedildi. Bunu, siyasi istikrarsızlık ve mülteci krizinden zaten kırılgan olan bir bölgeyi sarsmaya devam eden güçlü artçı şoklar ve yıkım izledi.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid'ten Türkiye'ye destek!

30.000'den fazla kişinin öldüğü ve binlerce kişinin de yaralandığı bildirildi, ancak hasarın değerlendirilmeye devam edilmesi nedeniyle bu sayıların önümüzdeki günlerde ve haftalarda önemli ölçüde artması bekleniyor - donma sıcaklıkları bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını daha da karmaşık hale getiriyor.

Şu anda en vahim insani durum, bu felaketten önce bölgede yaşayan 4,5 milyon insanın en az 4,1 milyonunun zaten insani yardıma muhtaç olduğu kuzeybatı Suriye'de yaşanıyor. Mülteci kampları anında çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye ile Suriye arasındaki tek ikmal ulaşım yolu depremle yıkıldı.

Bu inanılmaz ülkeler ve insanlar için kalbim çok buruk; Yakın gelecekte yapabileceğim daha çok şey buluyorum. Ancak şimdilik sizi bazı güvenilir kuruluşlarla baş başa bırakacağım. Seni seviyorum.

Çocuklara ve Ailelere Destek - UNICEF, Türkiye ve Suriye'deki çocukların ve ailelerin güvenli içme suyuna ve psikososyal desteğe erişmelerini sağlıyor.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid'ten Türkiye'ye destek!

Arama ve Kurtarma - Beyaz Miğferler, Kuzeybatı Suriye'de şu anda insanları enkazdan çıkarmak ve binaları boşaltmak için arama ve kurtarma çalışmalarına öncülük eden sivil bir gruptur. Fonlar, ek arama ve kurtarma malzemeleri sağlamalarına yardımcı olur.

Tıbbi Bakım - Suriye Amerikan Tıp Derneği, Türkiye ve Suriye'nin etkilenen bölgelerinde yerel olarak işletilen 36 klinik ve hastaneyi desteklemektedir ve Suriye'de sahada 1.700'den fazla personeli bulunmaktadır. Fonlar, erzak tedarik etmek, en kritik yaralıları tahliye etmek ve hastaları tedavi etmek için kullanılıyor.

Mental Health – International Medical Corps: International Medical Corps, Türkiye ve Suriye'deki etkilenen nüfuslara ruh sağlığı desteği sağlıyor.

Barınak – BMMYK: BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), etkilenen ailelere Türkiye ve Suriye genelinde sığınak sağlıyor"

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