Dünyaca ünlü model Bella Hadid ve Gigi Hadid'in eski halleri olay oldu! Meğer estetikten önce bambaşkaymış

Podyumların vazgeçilmez isimlerinden olan Bella Hadid'in estetiksiz hali görenleri şaşırtıyor. Fit hali, düzgün yüz hatları ve keskin bakışlarıyla podyumların aranan isimleri arasında bulunan model Bella Hadid geçtiğimiz dönemlerde estetik itirafında bulunmuştu.

BELLA HADID VE GIGI HADID'İN ESKİ HALLERİ OLAY OLDU!

Geçtiğimiz dönemde profesyonel spor kariyerinde ilerleyen ancak rahatsızlığı sebebiyle modelliğe geçiş yapan Bella Hadid'in estetik operasyonlar geçirdiği biliniyor.

Renkli gözleri ve güzelliğiyle dikkat çeken isim, daha önce de estetik itirafında bulunmuş ve 14 yaşında yaptırdığı burun estetiğinden pişman olduğunu açıklayarak “Keşke atalarımın burnunu taşımaya devam etseydim. Bence gitgide alışırdım" ifadesini kullanmıştı.

Bella Hadid, bu itirafı sonrasında eski hali ile de şaşırttı. Ünlü ismin estetik öncesinde daha farklı bir yüze sahip olması dikkat çekti.

GIGI HADID'IN MAKYAJSIZ HALİ DE ŞAŞIRTTI!

Bella Hadid'in ablası Gigi Hadid de model dünyasının sevilen isimleri arasında yer alıyor.

Sarışınlığıyla ve fit vücuduyla dikkat çeken ünlü model, hamilelik döneminde takipçilerinin karşısına makyajsız çıkmıştı.

Ünlü ismin makyajsız hali ise onu makyajla görmeye alışkın olan takipçilerini hayal kırıklığına uğratmıştı.

İşte ünlü model Gigi Hadid ve Bella Hadid'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

