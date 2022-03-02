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  4. İnfial yaratan olay! Genç bakıcı, 17 yaşındaki bir çocukla cinsel ilişkiye girdiği anlaşılınca soruşturma açıldı

İnfial yaratan olay! Genç bakıcı, 17 yaşındaki bir çocukla cinsel ilişkiye girdiği anlaşılınca soruşturma açıldı

02.03.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan 26 yaşındaki Jade Fitzpatric isimli bir bakıcının çalıştığı çocuk bakım evinde 17 yaşındaki bir erkekle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Meslektaşları Jade’in öğrenciye sarılıp kucağına oturttuğunu görmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi ve Jade’in hakkında soruşturma başlatıldı.

İnfial yaratan olay! Genç bakıcı, 17 yaşındaki bir çocukla cinsel ilişkiye girdiği anlaşılınca soruşturma açıldı

İngiltere’de bir çocuk bakım evinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 26 yaşındaki Jade Fitzpatric isimli bir personelin ismi açıklamayan 17 yaşındaki bir öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiğinin anlaşılması üzerine soruşturma açıldı. Açılan soruşturmada 17 yaşındaki öğrenci, Jade ile defalarca cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.

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“GECELERİ GİZLİCE ODAMA GELİYORDU”

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Jade'in bazı gecelerde gizlice odasına geldiğini itiraf eden 17 yaşındaki öğrenci, ikilinin bir otel odasında cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Olayın gün yüzüne çıkmasından sonra Jade'in iş arkadaşlarının ifadelerine de başvuruldu. İş arkadaşı Jade'in bakım evi kurallarına uygun olmayan kıyafetler giydiğini ve diğer çocuklarda oldukça samimi hareketle sergilediğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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