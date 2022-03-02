İnfial yaratan olay! Genç bakıcı, 17 yaşındaki bir çocukla cinsel ilişkiye girdiği anlaşılınca soruşturma açıldı

İngiltere’de bir çocuk bakım evinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 26 yaşındaki Jade Fitzpatric isimli bir personelin ismi açıklamayan 17 yaşındaki bir öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiğinin anlaşılması üzerine soruşturma açıldı. Açılan soruşturmada 17 yaşındaki öğrenci, Jade ile defalarca cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.

“GECELERİ GİZLİCE ODAMA GELİYORDU”

Jade'in bazı gecelerde gizlice odasına geldiğini itiraf eden 17 yaşındaki öğrenci, ikilinin bir otel odasında cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Olayın gün yüzüne çıkmasından sonra Jade'in iş arkadaşlarının ifadelerine de başvuruldu. İş arkadaşı Jade'in bakım evi kurallarına uygun olmayan kıyafetler giydiğini ve diğer çocuklarda oldukça samimi hareketle sergilediğini dile getirdi.



