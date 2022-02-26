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Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! İş insanını diri diri toprağa gömdüler

26.02.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 54 yaşındaki iş insanı Jose Antonio Delgado Fresnodo, arkadaşlık sitesinde tanıştığı bir çift tarafından vahşice öldürüldü. Arkadaşlık değiştirme oyunu için çiftin evine giden Fresnodo, dolandırıldığını anladığı anda direndi. Ancak çift iş adamını diri diri toprağa gömerek parasını ve arabasını alarak kaçtı.

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! İş insanını diri diri toprağa gömdüler

İspanya’da yaşayan 34 yaşındaki Candy Arrieta isimli kadın ve 35 yaşındaki partneri Mohamed Achraf, bir arkadaşlık sitesinde eş değiştirme oyunu için ilan verdi. İlanı gören 54 yaşındaki iş insanı Fresnodo ile anlaşan çift, akıllara durgunluk veren bir cinayete imza attı. Genç çift tarafından dolandırıldığını anlayan Fresnodo diri diri gömüldü.

BULUŞMAK İÇİN SÖZLEŞTİLER

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İş insanı Fresnodo, Candu ve Mohamed ile buluşmak için bir süre arkadaşlık sitesi üzerinden mesajlaştı. İkilinin evlerine giden Fresnodo, çiftin cinsel ilişkiden önce para istemesi üzerine teklifi reddederek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Bu sırada adamı darp eden ikili, daha sonra toprağa gömdü.

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NEFESSİZ KALARAK CAN VERDİ

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Polis ekipleri ihbarın üzerine olay yerine ulaştı ve incelemelerini başlattı. Adamın cansız bedeninde darp izlerine rastlanırken sevgililerin Fresnodo’nun arabasıyla kayıplara karıştığı bildirildi. Candy'ın cinayetten sonra ayna karşısında çekildiği fotoğraflar sosyal medyada gündem yarattı.

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İspanya
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