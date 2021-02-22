Dünyaca ünlü porno yıldızlarının önceki meslekleri nelerdir?

Son yıllarda sinema endüstrisi koronavirüs salgını nedeniyle daha yakından takip edilmeye başlandı. Özellikle oyuncuların özel hayatına ilişkin detaylar seyircilerin araştırmalarına neden oldu. İşte karşınızda porno yıldızlarının daha önceki şaşırtan meslekleri...

Dünyanın en ünlü porno yıldızlarından biri olan Sasha Grey, üniversitede oyunculuk eğitimi alıyordu. Üniversite yılları sırasında bir barda garson olarak çalıştı. Hatta bir süre öğretmenlik yaptı.

JENNIFER WHITE

Severek takip edilen bir diğer isim olan Jennifer White’ın ise oyunculuk yapmadan önce İngilizce öğretmeni olduğu biliyor.

LİSA ANN

Kariyerini sonlandırdığını açıklaması ile bir anda gündeme gelen Ann aslında bir düşçidir. Dişçilik fakültesinden mezun olduktan sonra kısa bir süre üniversitede eğitimini aldığı işi yaptı.

SUNNY LEONE

En beğenilen oyuncular arasında yer almayı başaran Leone, oyunculuk kariyerine adım atmadan önce hemşire olmak için eğitim alıyordu. Eğitimi sırasında Alman bir ekmek fırınında görev alan Leone sonrasında ise vergi ve emlak firmasında çalıştı.