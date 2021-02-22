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Dünyaca ünlü porno yıldızlarının önceki meslekleri nelerdir?

Seray Üstün Seray Üstün 22.02.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü porno yıldızlarının önceki meslekleri nelerdir?

Dünyaca ünlü porno yıldızları özel hayatlarıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Kimileri esrarengiz bir şekilde vefat ederken kimileri bu sektöre adım atmadan önce yaptığı işlerle yeniden gündeme geldi.

Son yıllarda sinema endüstrisi koronavirüs salgını nedeniyle daha yakından takip edilmeye başlandı. Özellikle oyuncuların özel hayatına ilişkin detaylar seyircilerin araştırmalarına neden oldu. İşte karşınızda porno yıldızlarının daha önceki şaşırtan meslekleri...

SASHA GREY

sasha grey

Dünyanın en ünlü porno yıldızlarından biri olan Sasha Grey, üniversitede oyunculuk eğitimi alıyordu. Üniversite yılları sırasında bir barda garson olarak çalıştı. Hatta bir süre öğretmenlik yaptı.

JENNIFER WHITE

JENNIFER WHITE

Severek takip edilen bir diğer isim olan Jennifer White’ın ise oyunculuk yapmadan önce İngilizce öğretmeni olduğu biliyor.

LİSA ANN

lisa ann

Kariyerini sonlandırdığını açıklaması ile bir anda gündeme gelen Ann aslında bir düşçidir. Dişçilik fakültesinden mezun olduktan sonra kısa bir süre üniversitede eğitimini aldığı işi yaptı.

SUNNY LEONE

SUNNY

En beğenilen oyuncular arasında yer almayı başaran Leone, oyunculuk kariyerine adım atmadan önce hemşire olmak için eğitim alıyordu. Eğitimi sırasında Alman bir ekmek fırınında görev alan Leone sonrasında ise vergi ve emlak firmasında çalıştı.

MIA KHALIFA

MIA KHALIFA

Kariyerini bıraktığını açıklayan başka bir isimle devam ediyoruz. Spor spikerliği yapmaya başlayan Khalifa, üniversite eğitimini ise tarih üzerine aldı. Tarih bölümünden mezun olduktan sonra bir süre barmenlik ve modellik yaptı. Bir dönem İspanya’da düzenlenen bir yarışmanın reji bölümünde yer aldı. Son olarak ise dünyaca ünlü bir fast food firmasının zincir dükkanlarından birinde kasiyer ve garson olarak çalıştı.

SOPHIE DEE

SOPHIE DEE

Oyunculuk kariyerine adım atmadan önce Dee, özel bir şirkette pazarlamacı olarak çalıştı.

ASA AKIRA

sasha grey

Asyalı ünlü yıldız filmlerde rol almadan önce uzun bir süre boyunca kasiyerlik yaptı.

LEX STEELE

LEX STEELE

Dünyaca ünlü oyuncu hemen hemen herkes tarafından bilinen bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Oyunculuk günlerinden önce ise Steele, borsacılık yapıyordu.

ALEXIS TEXAS

ALEXIS TEXAS

Texas, oyunculuktan öncesinde bir güzellik salonunda çalıştı. Bakım danışmanlığı yapan ünlü isim kendisine gelen bir teklifi değerlendirerek oyunculuk sektörüne adım attı.

JENNA HAZE

JENNA HAZE

Jenna aslında bilgisayar mühendisi... Sektöre girmeden önce de bilgisayar mühendisi olarak çalışıyordu.

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