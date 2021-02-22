Dünyaca ünlü porno yıldızlarının önceki meslekleri nelerdir?

Son yıllarda sinema endüstrisi koronavirüs salgını nedeniyle daha yakından takip edilmeye başlandı. Özellikle oyuncuların özel hayatına ilişkin detaylar seyircilerin araştırmalarına neden oldu. İşte karşınızda porno yıldızlarının daha önceki şaşırtan meslekleri...
Dünyanın en ünlü porno yıldızlarından biri olan Sasha Grey, üniversitede oyunculuk eğitimi alıyordu. Üniversite yılları sırasında bir barda garson olarak çalıştı. Hatta bir süre öğretmenlik yaptı.
Severek takip edilen bir diğer isim olan Jennifer White’ın ise oyunculuk yapmadan önce İngilizce öğretmeni olduğu biliyor.
Kariyerini sonlandırdığını açıklaması ile bir anda gündeme gelen Ann aslında bir düşçidir. Dişçilik fakültesinden mezun olduktan sonra kısa bir süre üniversitede eğitimini aldığı işi yaptı.
En beğenilen oyuncular arasında yer almayı başaran Leone, oyunculuk kariyerine adım atmadan önce hemşire olmak için eğitim alıyordu. Eğitimi sırasında Alman bir ekmek fırınında görev alan Leone sonrasında ise vergi ve emlak firmasında çalıştı.
Kariyerini bıraktığını açıklayan başka bir isimle devam ediyoruz. Spor spikerliği yapmaya başlayan Khalifa, üniversite eğitimini ise tarih üzerine aldı. Tarih bölümünden mezun olduktan sonra bir süre barmenlik ve modellik yaptı. Bir dönem İspanya’da düzenlenen bir yarışmanın reji bölümünde yer aldı. Son olarak ise dünyaca ünlü bir fast food firmasının zincir dükkanlarından birinde kasiyer ve garson olarak çalıştı.
Oyunculuk kariyerine adım atmadan önce Dee, özel bir şirkette pazarlamacı olarak çalıştı.
Asyalı ünlü yıldız filmlerde rol almadan önce uzun bir süre boyunca kasiyerlik yaptı.
Dünyaca ünlü oyuncu hemen hemen herkes tarafından bilinen bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Oyunculuk günlerinden önce ise Steele, borsacılık yapıyordu.
Texas, oyunculuktan öncesinde bir güzellik salonunda çalıştı. Bakım danışmanlığı yapan ünlü isim kendisine gelen bir teklifi değerlendirerek oyunculuk sektörüne adım attı.
Jenna aslında bilgisayar mühendisi... Sektöre girmeden önce de bilgisayar mühendisi olarak çalışıyordu.
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