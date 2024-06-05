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    4. Dünyaca ünlü rapçi silahlı saldırıda öldü! Yılın Hip Hop Sanatçısı seçilen C. Gambino hayranları şokta

    Dünyaca ünlü rapçi silahlı saldırıda öldü! Yılın Hip Hop Sanatçısı seçilen C. Gambino hayranları şokta

    05.06.2024 15:54
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    C. Gambino adıyla tanınan İsveçli ünlü rapçi Karar Ramadan, Göteborg'da silahlı saldırıya uğradı. Otoparkta yaralı bulunan Gambino hastanede öldü.

    Dünyaca ünlü rapçi silahlı saldırıda öldü! Yılın Hip Hop Sanatçısı seçilen C. Gambino hayranları şokta

    Expressen gazetesinin haberine göre, gerçek adı Karar Ramadan olan 26 yaşındaki sanatçı, dün gece geç saatlerde Göteborg'daki Selma Lagerlofs Meydanı yakınlarındaki bir otoparkta yaralı olarak bulundu. Silahla yaralandığı belirlenen genç sanatçı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    İsveç'in tanınmış sanatçılarından olup ülkenin prestijli ödülü Grammi'de "Yılın Hip Hop Sanatçısı" seçilen C. Gambino'nun aracının bulunduğu otoparkın kapısında, 7 kurşun izi tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Bir polis yetkilisi, C. Gambino'nun bölgede yaşadığını ve aracını park etmeye geldiği sırada saldırıya uğradığını söyledi.

    Polis sözcüsü Annika Laag ise "Mümkün olduğunca çok sayıda tanıktan bilgi toplamaya çalışıyoruz ve teknik soruşturma üzerinde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

    'ÇETE HESAPLAŞMASI' DETAYI

    Polis ekiplerinin, cinayete ilişkin Göteborg'da bir adrese baskın düzenleyip birkaç kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

    İsveç basınındaki haberlerde, polisin, cinayetin Göteborg'daki çete hesaplaşmasıyla bağlantısını araştırdığı ifade edildi.

    İSVEÇ'TE SİLAHLI ŞİDDET OLAYLARI ARTTI

    İskandinav ülkesi İsveç'te uzun süredir organize suç şebekeleriyle de bağlantılı olan silahlı şiddet olaylarındaki artış dikkati çekiyor. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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    Anahtar Kelimeler:
    silahlı saldırı rapçi
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