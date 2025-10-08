Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünyaca ünlü ressam Bob Ross’un 30 tablosu satışa çıkıyor! Satış değeri 1,4 milyon dolara kadar çıktı

ABD’de kamu yayıncılığına destek amacıyla Bob Ross’un 30 orijinal tablosu açık artırmaya çıkarılıyor. Elde edilecek gelir, kamu televizyonları PBS ve American Public Television'a aktarılacak.

Dünyaca ünlü ressam Bob Ross’un 30 tablosu satışa çıkıyor! Satış değeri 1,4 milyon dolara kadar çıktı
Çiğdem Sevinç

ABD’de kamu yayıncılığına yönelik bütçe kesintilerinin ardından, ünlü ressam ve televizyon programcısı Bob Ross’un orijinal tabloları açık artırmaya çıkarılacak.

NBC News'in haberine göre, elde edilecek gelir, ülke genelindeki kamu televizyonlarına aktarılacak.

Dünyaca ünlü ressam Bob Ross’un 30 tablosu satışa çıkıyor! Satış değeri 1,4 milyon dolara kadar çıktı 1

30 TABLO SATIŞA SUNULACAK

Açık artırma evi Bonhams, Ross’a ait 30 tablonun farklı müzayedelerde satışa çıkacağını duyurdu. İlk açık artırma 11 Kasım’da “California ve Batı Sanatı” başlığıyla düzenlenecek.

Bu etkinlikte Ross’un 1990 tarihli “Cliffside”, 1993 tarihli “Winter’s Peace” ve yine 1993 tarihli “Home in the Valley” adlı üç eseri yer alacak.

Tabloların sol alt köşesinde Ross’un imzası bulunuyor. Eserlerin toplam satış değerinin 850 bin ila 1,4 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Dünyaca ünlü ressam Bob Ross’un 30 tablosu satışa çıkıyor! Satış değeri 1,4 milyon dolara kadar çıktı 2

“SANATINI HALKLA PAYLAŞMANIN EN ANLAMLI YOLU”

Bob Ross Inc. Başkanı Joan Kowalski, “Bob Ross yaşamını sanatı herkese ulaştırmaya adadı. Bu müzayede, onun mirasının sanatı evlere taşıyan kamu televizyonlarını desteklemeye devam etmesini sağlıyor,” dedi.

ABD Kamu Televizyonu Başkanı Jim Dunford ise, “Kamu medyası her zaman kamu ve özel sektör arasında bir dayanışma örneği olmuştur. Bu açık artırma, bu ortaklığın en güzel göstergesi,” ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü ressam Bob Ross’un 30 tablosu satışa çıkıyor! Satış değeri 1,4 milyon dolara kadar çıktı 3

KAMU YAYINCILIĞINA FON KESİNTİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında imzaladığı kararnameyle Ulusal Kamu Radyosu (NPR) ve PBS televizyonuna yönelik kamu fonlarını sonlandırmıştı. Beyaz Saray, bu kuruluşların “partizan ve yanlı haberler için milyonlarca dolar vergi kaynağı kullandığını” iddia etmişti.

Bu karar, yüzlerce yerel radyo ve televizyon istasyonunun finansal krizle karşı karşıya kalmasına yol açtı. Bazı istasyonlar acil bağış kampanyaları başlatırken, bazıları programlarını iptal etmek veya personel çıkarmak zorunda kaldı.

“MUTLU KÜÇÜK AĞAÇLAR” YENİDEN CAN BULACAK

Müzayede gelirlerinin tamamı, American Public Television ve PBS istasyonlarına aktarılacak.

1983’ten 1994’e kadar yayınlanan “The Joy of Painting” programıyla milyonlarca izleyiciye resim yapmayı sevdiren Bob Ross, 1995 yılında hayatını kaybetmişti. Pandemi döneminde yayınlarının dijital platformlarda yeniden popülerlik kazanmasıyla, sanatçının “mutlu küçük ağaçlar” ve “hata yok, sadece mutlu kazalar var” sözleri bir kez daha geniş kitleler tarafından hatırlandı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2025 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu2025 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu
Göbeklitepe'nin altında yeni ev izleri tespit edildi Göbeklitepe'nin altında yeni ev izleri tespit edildi

Anahtar Kelimeler:
Ressam tablo Bob Ross
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.