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  4. Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift sosyal medyada gündem oldu! Burnu aktı eteğine sildi

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift sosyal medyada gündem oldu! Burnu aktı eteğine sildi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
12.06.2024 16:18
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Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift 7-9 Haziran tarihleri ​​arasında Edinburgh'un Murrayfield stadyumunda üç gece konser verdi. Şarkıcının konserde burnu aktı. Konser esnasında zor anlar yaşayan Swift, eliyle burnunu sildikten sonra eteğine sürdü. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift sosyal medyada gündem oldu! Burnu aktı eteğine sildi

Ünlü şarkıcı Taylor Swift sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Son zamanlarda düzenlediği 'Eras' konserleri kapsamında Avrupa'yı turlayan dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Edinburgh konseri sırasında başına talihsiz bir olay geldi.

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O ANLAR SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Swift'in sahne aldığı gün hava sıcaklığının 8 derecenin altında olması ve sağlık durumunun iyi olmaması nedeniyle burnunun aktığı anlar kameralara yansıdı.

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Ünlü şarkıcı eliyle burnunu temizledikten sonra eteğine sürdü. Konser kayıtlarına yansıyan o anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Taylor Swift
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