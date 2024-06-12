Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift sosyal medyada gündem oldu! Burnu aktı eteğine sildi

Ünlü şarkıcı Taylor Swift sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
Son zamanlarda düzenlediği 'Eras' konserleri kapsamında Avrupa'yı turlayan dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Edinburgh konseri sırasında başına talihsiz bir olay geldi.
Swift'in sahne aldığı gün hava sıcaklığının 8 derecenin altında olması ve sağlık durumunun iyi olmaması nedeniyle burnunun aktığı anlar kameralara yansıdı.
Ünlü şarkıcı eliyle burnunu temizledikten sonra eteğine sürdü. Konser kayıtlarına yansıyan o anlar sosyal medyada gündem oldu.