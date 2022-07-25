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Dünyaca ünlü yetişkin içerik platformundaki son bakire olmak istiyordu! Yeni hedefi vajina kokusundan mum yapmak

25.07.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 yaşındaki Kerolay Chaves, saflığından yararlanmaya başlamayı planladığı için yeişkin içerik platformunda yer alan son bakire olduğunu iddia etmiş ve gündemlere taşınmıştı. Chaves şimd, vajinasının kokusunu taşıyan mumlar üretip satmaya başlamak istediğini açıkladı.

Dünyaca ünlü yetişkin içerik platformundaki son bakire olmak istiyordu! Yeni hedefi vajina kokusundan mum yapmak

Yetişkin içerik platformu OnlyFans'taki son bakire olduğuna inanan bir model olan Kerolay Chaves, son girişimini açıkladı. Açıklamasıyla gündem olan genç kadın, vajinasının kokusundan mum üretmeyi ve satışa sunmayı hedeflediğini söyledi.

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TEKNİSYENDİ

MUM

Öncesinde akıllı telefon teknisyeni olarak çalışan Kerolay, ne kadar kazanabileceğini fark ettikten sonra modellik yapmaya başladı. Brezilyalı güzel model, hayranlarının bunun için çıldıracağına inandığını ve bu sebeple vajina kokulu mumlardan para kazanmak için heyecanlı olduğunu açıkladı.

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''KOKUSU ÇOK FARKLI''

MODEL

"Bakirenin kokusu çok farklı, yeni bir araba gibi." diyen model, mumu üretmek için portakal ve bergamot gibi narenciye kokularını karıştırmak istediğini söyledi. Seksi bir ürün olacağını iddia eden ama aynı zamanda komik de olacağını söyleyen Kerolay, "Sanırım hayranlar artık kokumu eve götürebilir." diye açıkladı.

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