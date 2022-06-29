Sosyal medyada olay oldu! “Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

Hayatını tamamen sağlıklı yaşam üzerine adayan bir adam sosyal medyadan beslenme rutinini paylaştı. Çiğ et, anne sütü ve vajinal akıntı diyetinin kendisini her zamankinden daha sağlıklı hale getirdiğini dile getiren Simic, insanların beslenme alışkanlıklarının tamamen yanlış olduğunu söyledi.

DÖRT YIL ÖNCE BAŞLADI

Şikago’da yaşayan 40 yaşındaki Simic dört yıl önce tavuk, sığır, domuz, kuzu ve keçi dahil olmak üzere günde 2 kilo pişmemiş et tüketmeye başladı. Çiğ etin vücudunu daha sağlıklı hale getirdiğini ifade eden Simic diyetine son olarak anne sütü ve vajinal akıntıları eklediğini itiraf etti.

Kahvaltıda 12 ila 30 çiğ yumurta sarısı tükettiğini anlatan Simic, “Yediğim her şey çiğ. Favorim çiğ dana eti ancak tavuk göğsünü de tüketmeye özen gösteriyorum. Çiğ domuz eti biraz yumuşak, bu yüzden arada bir yiyorum. Etler kesimlerine bağlı olarak sertleşiyor.Çiğ duyguyu seviyorum. Bunun insanlar için ilginç bir deneyim olduğunu biliyorum” dedi.

“GERÇEKTEN GERGİNDİM”

Toplumda yerleşen tabuların aksine çiğ etin kendisini hasta etmediğini belirten Simic, “İlk kez çiğ domuz eti yediğimde gerçekten gergindim ama bana zarar veremeyeceğini biliyordum. Sadece bu şekilde beslemede salmonella hastalığına dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında bu gıdaların sizi hasta etmesi mümkün değil” diye konuştu.

Çiğ beslenme düzenine anne sütü ve vajinal akıntıyı ekleme fikrinin bir anda ortaya çıktığını söyleyen Simic, “Yeni doğum yapan ve anne sütü üreten bir kadınla birlikteydim. Tadına bakmak istedim ve biraz tatlı ve lezzetli olduğunu fark ettim” ifadelerini kullandı.



