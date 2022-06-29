Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyada olay oldu! “Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

Sosyal medyada olay oldu! “Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

29.06.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Şikago eyaletinde yaşayan Boban Simic isimli bir adam ilginç beslenme alışkanlıkları sayesinde sosyal medyada viral olmayı başardı. Daha sağlıklı olmak için Simic, çiğ tavuk ve sığır eti ile anne sütü ya da vajinal akıntıyla beslendiğini söyledi.

Hayatını tamamen sağlıklı yaşam üzerine adayan bir adam sosyal medyadan beslenme rutinini paylaştı. Çiğ et, anne sütü ve vajinal akıntı diyetinin kendisini her zamankinden daha sağlıklı hale getirdiğini dile getiren Simic, insanların beslenme alışkanlıklarının tamamen yanlış olduğunu söyledi.

Sosyal medyada vücut sıvılarını satıyor! Binlerce dolar kazanan fenomenden itiraf: Annemle karşılaşınca...Sosyal medyada vücut sıvılarını satıyor! Binlerce dolar kazanan fenomenden itiraf: Annemle karşılaşınca...

DÖRT YIL ÖNCE BAŞLADI

mozaik1

Şikago’da yaşayan 40 yaşındaki Simic dört yıl önce tavuk, sığır, domuz, kuzu ve keçi dahil olmak üzere günde 2 kilo pişmemiş et tüketmeye başladı. Çiğ etin vücudunu daha sağlıklı hale getirdiğini ifade eden Simic diyetine son olarak anne sütü ve vajinal akıntıları eklediğini itiraf etti.

2

Kahvaltıda 12 ila 30 çiğ yumurta sarısı tükettiğini anlatan Simic, “Yediğim her şey çiğ. Favorim çiğ dana eti ancak tavuk göğsünü de tüketmeye özen gösteriyorum. Çiğ domuz eti biraz yumuşak, bu yüzden arada bir yiyorum. Etler kesimlerine bağlı olarak sertleşiyor.Çiğ duyguyu seviyorum. Bunun insanlar için ilginç bir deneyim olduğunu biliyorum” dedi.

65 yıldır yıkanmıyor! Amoo Hadji’nin hayatı herkesi şaşırtacak65 yıldır yıkanmıyor! Amoo Hadji’nin hayatı herkesi şaşırtacak

“GERÇEKTEN GERGİNDİM”

3

Toplumda yerleşen tabuların aksine çiğ etin kendisini hasta etmediğini belirten Simic, “İlk kez çiğ domuz eti yediğimde gerçekten gergindim ama bana zarar veremeyeceğini biliyordum. Sadece bu şekilde beslemede salmonella hastalığına dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında bu gıdaların sizi hasta etmesi mümkün değil” diye konuştu.

mozaik2

Çiğ beslenme düzenine anne sütü ve vajinal akıntıyı ekleme fikrinin bir anda ortaya çıktığını söyleyen Simic, “Yeni doğum yapan ve anne sütü üreten bir kadınla birlikteydim. Tadına bakmak istedim ve biraz tatlı ve lezzetli olduğunu fark ettim” ifadelerini kullandı.

30 yıl boyunca ıssız bir adada tamamen çırılçıplak yaşadı! Şehre dönmeye zorlanan adam, adasına yeniden kavuştu30 yıl boyunca ıssız bir adada tamamen çırılçıplak yaşadı! Şehre dönmeye zorlanan adam, adasına yeniden kavuştu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''
Dekoltesini kimse anlamadı! “Nerede başlıyor, nerede bitiyor?”Dekoltesini kimse anlamadı! “Nerede başlıyor, nerede bitiyor?”
“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

Tatil fantezileri pahalıya patladı!

Tatil fantezileri pahalıya patladı!

Öğrencisinden hamile kaldı! “Tek gecelik bir şeydi”

Öğrencisinden hamile kaldı! “Tek gecelik bir şeydi”

İlginizi Çekebilir

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

Patlıcan, brokoli, patates... Gözünüzü hastanede açabilirsiniz

Patlıcan, brokoli, patates... Gözünüzü hastanede açabilirsiniz

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

Tatil fantezileri pahalıya patladı!

Tatil fantezileri pahalıya patladı!

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.