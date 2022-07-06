Vajinal akıntıyla kendisine özel parfüm yaptı! Sosyal medyayı salladı: Erkekleri çekeceksiniz

Sosyal medyada kısa sürede akıma dönüşen “vabbing” kadınların vajinal akıntılarından kendi parfümlerini yaptığı görüntülerle dolup taştı. TikToker Mandy Lee, kendi yarattığı parfümün insanlar üzerinde etkili olduğunu dile getirerek, “Yemin ederim tüm gün insanların size baktığını hissedeceksiniz. İnanılmaz ve karşı konulamaz bir etkisi var” dedi.

“KULAK ARKASINA, BİLEKLERE VE ENSEYE SÜRÜN”

Carly Aquilino ve Emma Willmann'ın ev sahipliği yaptığı "Secret Keepers Club" podcast'inden kozmetik tüyosunu öğrendiğini dile getiren Lee, kendi uygulamasını da takipçileriyle başladı. Vajinal akıntısını direkt olarak vücudunun belirli noktalarına sürdüğünü ifade eden Lee, “Vajinal akıntıyı alıp sürüyorum. Kulak arkasına, bileklere ve enseye sürün. Sonrasında kendinizi kokunun sihrine bırakın” diye konuştu.



