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Saçının rengini vajinal akıntısıyla açtığını iddia eden sosyal medya fenomeni şoke etti!

15.07.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa bir süre önce yine bir Tiktok fenomeni tarafından ortaya atılan 'vabbing' yani vajinal akıntıyı bir tür kişiselleştirilmiş 'parfüm' olarak kullanma eğilimi, sosyal medyada gündem olmuştu. Bu kez de başka bir Tiktok kullanıcısı saçının rengini açmak için vajinal akıntısını kullandığını söylemesiyle, sosyal medyayı altüst etti.

Saçının rengini vajinal akıntısıyla açtığını iddia eden sosyal medya fenomeni şoke etti!

Kay isimli genç kadın paylaştığı Tiktok videosunda, saçının rengini açmak için vajinal akıntısını kullanabileceğini iddia ettikten sonra büyük ilgi topladı. Takipçilerinin isteği üzerine saçının bir kısmını kesip bu fikri deneyen genç kadının paylaştığı video sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

DAYANAMAYIP DENEDİ

vajina

Kay , vajinal akıntının 'asidik' yapısının iç çamaşırındaki kanama lekesini beyazlatacak kadar asidik olduğunu fark ettiğini ve bu renk açıcı etkiyi saçları için de kullanmanın iyi bir fikir olacağını iddia ettiği bir gönderi yayınladı. Takipçilerinin bunu denemesini istemesi üzerine genç kadın yeni bir video yayınladı ve saçından bir tutam kesip vajinal akıntısı ile birlikte bir kilitli bir torbaya koydu.

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İNANAMADI

akıntı

İlk denemesinde yumurtlama öncesi aldığı vajinal akıntıyı kullanan Kay, bir haftanın sonunda başarı elde edemedi. Ancak bir sonraki denemesinde yumurtlama sonrası akıntısını kullandı ve inanılmaz bir sonuç aldı. Torbaya koyduğu bir tutam saç bir haftada neredeyse iki ton açılmıştı.

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ŞOKE ETTİ

Binlerce görüntülenme alan gönderileri, herkesi şoke etti. Kimileri genç kadının bu keşfini takdir edip, devrim yaratacak bir girişim olduğunu söylerken, kimileri de bu fikri iğrenç buldu ve bunun bir saçmalık olduğunu düşündüklerini söylediler.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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