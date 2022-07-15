Saçının rengini vajinal akıntısıyla açtığını iddia eden sosyal medya fenomeni şoke etti!

Kay isimli genç kadın paylaştığı Tiktok videosunda, saçının rengini açmak için vajinal akıntısını kullanabileceğini iddia ettikten sonra büyük ilgi topladı. Takipçilerinin isteği üzerine saçının bir kısmını kesip bu fikri deneyen genç kadının paylaştığı video sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

DAYANAMAYIP DENEDİ

Kay , vajinal akıntının 'asidik' yapısının iç çamaşırındaki kanama lekesini beyazlatacak kadar asidik olduğunu fark ettiğini ve bu renk açıcı etkiyi saçları için de kullanmanın iyi bir fikir olacağını iddia ettiği bir gönderi yayınladı. Takipçilerinin bunu denemesini istemesi üzerine genç kadın yeni bir video yayınladı ve saçından bir tutam kesip vajinal akıntısı ile birlikte bir kilitli bir torbaya koydu.

İNANAMADI

İlk denemesinde yumurtlama öncesi aldığı vajinal akıntıyı kullanan Kay, bir haftanın sonunda başarı elde edemedi. Ancak bir sonraki denemesinde yumurtlama sonrası akıntısını kullandı ve inanılmaz bir sonuç aldı. Torbaya koyduğu bir tutam saç bir haftada neredeyse iki ton açılmıştı.

ŞOKE ETTİ

Binlerce görüntülenme alan gönderileri, herkesi şoke etti. Kimileri genç kadının bu keşfini takdir edip, devrim yaratacak bir girişim olduğunu söylerken, kimileri de bu fikri iğrenç buldu ve bunun bir saçmalık olduğunu düşündüklerini söylediler.



