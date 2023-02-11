MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie Kahramanmaraş depremine kayıtsız kalamadı! "Kalbim Türkiye halkıyla birlikte"

Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie Kahramanmaraş depremine kayıtsız kalamadı! "Kalbim Türkiye halkıyla birlikte"

11.02.2023 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de 4. seviye alarm verdiğimiz Kahramanmaraş depremleri sonrası yardım ve destek paylaşımları gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie de Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlere kayıtsız kalamadı. Jolie, Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki kaybettiği kızının elini bırakmayan acılı babanın görselini paylaştı. Depremzedeler için destekte bulunduğunu ifade eden Jolie, iyi dileklerde bulundu.

Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie Kahramanmaraş depremine kayıtsız kalamadı! "Kalbim Türkiye halkıyla birlikte"

Türkiye'de 10 ili etkisi altına alan iki büyük yıkıcı deprem meydana geldi. Ülkemizde "Milli Yas" ilan edilirken Türk bayrağımız yarıya indirildi. Bu süreçte ünlüler camiasından da hem maddi bağışlar hem de destek paylaşımları gelmeye devam ediyor. Ünlü yıldız Angelina Jolie de depremden etkilenen Türkiye ve Suriye ülkeleri adına paylaşımda bulundu.

ACILI BABANIN GÖRSELİNİ PAYLAŞTI

Tükiye'yi derinden sarsan iki yıkıcı deprem sonrası günlerdir devam eden arama kurtarma çalışmaları ve depreme ilişkin haberler gündemde yerini koruyor.

Dünyanın farklı bölgelerinden yardım ekiplerinin geldiği Türkiye için ünlü yıldızlar da destek paylaşımlarında bulunuyorlar.

Oyuncu Angelina Jolie hem Türkiye hem de Suriye'yi etkisi altına alan depremler üzerine bir paylaşımda bulundu.

angelina jolie

İyi dileklerde bulunan Jolie, "Kalbim Suriye ve Türkiye halkıyla birlikte." ifadesine yer verdi.

328967880_3094996934130795_4502684632224827567_n

Jolie, yaptığı paylaşımında Kahramanmaraş depreminde 15 yaşındaki kızını kaybeden acılı babanın görselini ve deprem sonrası Hatay'ın geldiği halini ekledi.

Ünlü yıldız paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

330447893_917508242707571_8128147558156024166_n

“Kalbim Suriye ve Türkiye halkıyla birlikte. Şu anda birçok ailenin çektiği tasavvur edilemez acıyı kavramak zor. Bunu bana Kuzey Batı Suriye’den bir arkadaşım gönderdi. Umarım başkaları da destek vermeyi düşünür, böylece hayat kurtaran çalışmalarına devam edebilirler”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay paylaştı! Ünlü şefin o görüntüleri takdir topladıTürk Kızılay paylaştı! Ünlü şefin o görüntüleri takdir topladı
'Az yaşayacağımı düşünüyorum...''Az yaşayacağımı düşünüyorum...'
'Neden Ahbap'a bağış yapmadın?' sorusunu görünce dayanamadı!'Neden Ahbap'a bağış yapmadın?' sorusunu görünce dayanamadı!
Anahtar Kelimeler:
deprem Angelina Jolie ünlüler yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

Yıllardır boş duruyordu: '580 aile gelecek diye 500-600 milyon para...'

Yıllardır boş duruyordu: '580 aile gelecek diye 500-600 milyon para...'

"Sıra dışı mimar" konuştu: Yakalansın diye babamı ihbar ettim

"Sıra dışı mimar" konuştu: Yakalansın diye babamı ihbar ettim

Can kaybı 21 bini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yağmacılara ve fırsatçılara asla göz açtırmayın

Can kaybı 21 bini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yağmacılara ve fırsatçılara asla göz açtırmayın

Ne bir bina yıkıldı, ne can kaybı var! Belediye başkanının bu sözleri gündem oldu

Ne bir bina yıkıldı, ne can kaybı var! Belediye başkanının bu sözleri gündem oldu

Yıkılan binalardan deliller bir bir toplanıyor! Görüntüler çok çarpıcı

Yıkılan binalardan deliller bir bir toplanıyor! Görüntüler çok çarpıcı

'Puan' sözüne tepki yağdı! Beşiktaş'tan açıklama...

'Puan' sözüne tepki yağdı! Beşiktaş'tan açıklama...

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.