Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie Kahramanmaraş depremine kayıtsız kalamadı! "Kalbim Türkiye halkıyla birlikte"

Türkiye'de 10 ili etkisi altına alan iki büyük yıkıcı deprem meydana geldi. Ülkemizde "Milli Yas" ilan edilirken Türk bayrağımız yarıya indirildi. Bu süreçte ünlüler camiasından da hem maddi bağışlar hem de destek paylaşımları gelmeye devam ediyor. Ünlü yıldız Angelina Jolie de depremden etkilenen Türkiye ve Suriye ülkeleri adına paylaşımda bulundu.

ACILI BABANIN GÖRSELİNİ PAYLAŞTI

Tükiye'yi derinden sarsan iki yıkıcı deprem sonrası günlerdir devam eden arama kurtarma çalışmaları ve depreme ilişkin haberler gündemde yerini koruyor.

Dünyanın farklı bölgelerinden yardım ekiplerinin geldiği Türkiye için ünlü yıldızlar da destek paylaşımlarında bulunuyorlar.

Oyuncu Angelina Jolie hem Türkiye hem de Suriye'yi etkisi altına alan depremler üzerine bir paylaşımda bulundu.

İyi dileklerde bulunan Jolie, "Kalbim Suriye ve Türkiye halkıyla birlikte." ifadesine yer verdi.

Jolie, yaptığı paylaşımında Kahramanmaraş depreminde 15 yaşındaki kızını kaybeden acılı babanın görselini ve deprem sonrası Hatay'ın geldiği halini ekledi.

Ünlü yıldız paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Kalbim Suriye ve Türkiye halkıyla birlikte. Şu anda birçok ailenin çektiği tasavvur edilemez acıyı kavramak zor. Bunu bana Kuzey Batı Suriye’den bir arkadaşım gönderdi. Umarım başkaları da destek vermeyi düşünür, böylece hayat kurtaran çalışmalarına devam edebilirler”



