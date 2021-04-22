Dünyada eşi benzeri görülmemiş göç! Kütahya’da kurbağaların ormandan gölete 5 bin yıllık göçü başladı

Topuk Yayla mevkisindeki ormanlık alanda bulunan kurbağalar, ilkbaharda çiftleşme dönemi gelmesiyle yollara düştü. Ormandan Topuk Yayla Tabiat Parkındaki Palazoğlu Göleti'ne üremek için göç eden kurbağalar, bu yolculuklarında en zorlu adımları olan Domaniç-İnegöl kara yolunu geçmek zorunda kalıyor.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yüzlerce kurbağa ilginç görüntüler oluşturuyor. Bazıları ise geceleri fark edilmedikleri için araçlar altında ezilerek telef oluyor. Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl nisan ayının ilk haftasından itibaren kurbağaların üremek için gölete göç ettiğini söyledi. Kurbağalardan bazılarının telef olmasına üzüldüklerini belirten Ertürk, "Göçü gece gerçekleştiren kurbağalar, salgın döneminde sokağa çıkma kısıtlamalarıı ile beraber fazla telef olmadı. Domaniç kurbağaları son derece ilginç ve görülmeye değer, konuyla ilgili uzmanları ilçemize incelemelerde bulunmak için bekliyoruz." dedi.

GÖÇ İLE İLGİLİ 5 BİN YIL ÖNCESİNE AİT FİGÜR VAR

Ertürk, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünün 2010 yılında Seyitömer Höyüğü'nde yürüttüğü kazılarda, bir kurbağanın sırtına binmiş iki yavru kurbağa figürlü kap bulunduğunu hatırlattı.