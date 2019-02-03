Dünyada eşi yok! Turistler akın etti

İlçeye bağlı yeni adı Meşeköy eski ismi Petran muhtarlığınca 2 bin 200 rakımlı Petran Yaylası'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar, namaz tahtası olarak bilinen, yörede 'Petranboard' ya da "Lazboard" adı verilen tahtalarla kayak yapmak üzere kayağın yapılacağı alana geldi. Öncesinde antrenman yaparak tahtaya alışmaya çalışanlar, ardından kaymanın tadını çıkardı. Meşeköy sakinlerinin ustalığını konuşturduğu şenlikte, "Petranboard" ile kayak yapmaya çalışanlardan kimi kaymaya başlar başlamaz düşerken, kimi yolun yarısına gelebildi. Daha önceden deneyimli olan vatandaşlar ise tahta üzerindeki rahat tavırlarıyla beğeni topladı. Düzenlenen şenlikte tahta ile kaymayı göze alamayan bazı vatandaşlar ise naylon, şambrel ve poşetlerle kaymaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin olası kazalara karşı tedbir aldığı şenlikte, katılımcılara etli pilav ikram edildi.

Petran yaylasının çok güzel bir yer olduğunu ifade eden İkizdere Kaymakamı Hasan Kösoğlu, "Kayak yapmak için çok uygundur. Yöredeki insanlar yaklaşık 150-200 yıldır yüzme tahtası ile kayıyorlar. Bu bölgenin yaşlısı, genci, kadını ve erkeği yüzme tahtası ile çok güzel kayıyorlar. Buradaki amacımız buradaki güzellikleri herkese yaşatmak ve göstermek. Petran'ı ve İkizdere vadisini kayakseverlere tanıtmak ve duyurmak. Çok güzel bir katılım oldu. İnşallah burası Rize'nin göz bebeği olur” dedi.