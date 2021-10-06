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Dünyada sadece iki bölgede bulunuyor! Kristal kar ağaçları beyaza büründü

06.10.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ın Sarıkamış ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Dünyada sadece Alpler’de ve Sarıkamış’ta olan kristal kar yağışı görsel şölen oluşturdu.

Dünyada sadece iki bölgede bulunuyor! Kristal kar ağaçları beyaza büründü

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Sarıkamış’ta da kendini gösterdi. Akşam başlayan kristal kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. Giderek artan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

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Soğuk hava ve sis nedeniyle kırağı tutan sarıçam ağaçları görsel şölen oluşturdu.

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Sarıkamış Kayak Merkezi’nde Otel Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu, “Şu anda 2600 rakımlı Sarıkamış Bayrak Tepe’deyiz. Dünyada sadece iki yerde, Alpler’de ve Sarıkamış’ta olan kristal kar yağışı başladı. Ağaçlarımız da kristal kar ile kaplandı. Muazzam bir görüntü var. Güzel bir sezon bekliyor bizi, hayırlı olsun” dedi.

Sarıkamış’ta hava sıcaklığı ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış
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