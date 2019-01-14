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Dünyadaki en nadir 12 hayvan türünden biri olan Akdeniz foku Türkiye'de görüldü

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YAŞAM  | 14.01.2019 07:37 | Son Güncelleme

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan "Kırmızı Liste"de soyu kritik derecede tehdit altında olan tür olarak sınıflandırılan Akdeniz foku, Muğla’nın Bodrum ilçesinde görüntülendi.

Yeryüzündeki en nadir 12 hayvan türü arasında yer alan ve nesli tehlike altında bulunan Akdeniz foku, Göltürkbükü sahilinde görüldü. Öğle saatlerinde Göltürkbükü sahilinde iskeleye çıkan vatandaşlar, nesli tükenmekte olan Akdeniz fokunu görüntüledi. Deniz açığında avlandığı görülen yaklaşık 1,50 metre uzunluğundaki Akdeniz fokunun iskele kenarına gelerek kendisini göstermesi ve deniz içinde takla atması vatandaşları heyecanlandırdı. İnsanlardan kaçmadığı görülen Akdeniz foku, bir süre iskele etrafında yüzdükten sonra gözden kayboldu.

DÜNYADA 500, TÜRKİYE'DE 100 TANE KALDI

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Akdeniz fokları 20. yüzyılın başına kadar tüm Akdeniz kıyıları ile doğu Atlantik kıyılarında Portekiz'den Batı Afrika sahillerindeki Senegal'e kadar 1000'lerle ifade edilen bir nüfusa sahipti. Aşırı avlanma, yaşam alanları kaybı ve dünya dağılımı daraldı ve nüfusu hızla azaldı.

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Dünyadaki nüfusunun yaklaşık 450-500 birey olduğu tahmin edilen Akdeniz Foku, bugün sadece Yunanistan, Türkiye, Moritanya ve Madeira Adaları'nda yaşamaktadır. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
akdeniz foku Muğla bodrum Türkiye

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