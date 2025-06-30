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Dünyadan ilginç sofra gelenekleri: Japonya’dan Meksika’ya sofra kültürleri: Ağız şapırdatmak o ülkede saygı göstergesi...

Bir tabak yemek, bir ülkenin kimliğini anlatabilir mi? Kesinlikle evet. Yemek sadece doymak için değil; aynı zamanda bir kültürün, bir toplumun yaşam biçiminin aynasıdır. Sofrada nasıl oturulduğundan, hangi yemeğin önce sunulduğuna kadar pek çok detay o coğrafyanın tarihine, inançlarına ve geleneklerine dayanır. Dünyayı gezmeden de sofraları keşfetmek mümkün. İşte Japonya’dan Meksika’ya uzanan ilginç ve bazen şaşırtıcı yemek gelenekleri haberimizde…

Dünyadan ilginç sofra gelenekleri: Japonya’dan Meksika’ya sofra kültürleri: Ağız şapırdatmak o ülkede saygı göstergesi...
Sedef Karatay

Dünyanın farklı sofralarında oturmak, aslında o kültürü tanımanın en sıcak yollarından biri. Her tabakta bir hikaye, her gelenekte bir anlam gizli. Eğer seyahat etmeyi seviyorsanız, gittiğiniz ülkede sadece lezzetlere değil, yeme biçimlerine de dikkat edin. Bazen küçük bir hareket, büyük bir saygının ifadesi olabilir.

JAPONYA: SESSİZCE YEMEK YİYİN, AMA ERİŞTEYİ ŞAPIRDATABİLİRSİNİZ

Japon kültüründe sessizlik ve saygı çok önemli. Sofrada konuşmak pek hoş karşılanmaz ama erişte yerken şapırdatmak adettendir. Çünkü bu, yemeğin lezzetli olduğunu göstermek anlamına gelir. Ayrıca çorbayı kaşık yerine kaseyi ağza götürerek içmek oldukça yaygındır.

Dünyadan ilginç sofra gelenekleri: Japonya’dan Meksika’ya sofra kültürleri: Ağız şapırdatmak o ülkede saygı göstergesi... 1

MEKSİKA: HER GÜN BAYRAM GİBİ

Meksika’da yemekler genellikle büyük aile sofralarında, bol kahkaha ve müzik eşliğinde yenir. Özellikle Día de los Muertos (Ölüler günü) gibi özel günlerde sofralar sadece yaşayanlara değil, atalara da kurulur. Masa başında sohbet uzadıkça yemekler de katman katman gelir.

Dünyadan ilginç sofra gelenekleri: Japonya’dan Meksika’ya sofra kültürleri: Ağız şapırdatmak o ülkede saygı göstergesi... 2

FAS: EKMEK, KAŞIK YERİNE GEÇER

Fas mutfağında yemek genellikle büyük bir tabaktan paylaşılır. Kaşık yerine ekmek kullanmak adettendir. Ayrıca sağ elin üç parmağıyla yemek almak geleneksel bir nezaket göstergesidir.

Dünyadan ilginç sofra gelenekleri: Japonya’dan Meksika’ya sofra kültürleri: Ağız şapırdatmak o ülkede saygı göstergesi... 3

Misafire sunulan ilk lokma ise ev sahibinden gelir.

Dünyadan ilginç sofra gelenekleri: Japonya’dan Meksika’ya sofra kültürleri: Ağız şapırdatmak o ülkede saygı göstergesi... 4

İTALYA: PEYNİR, HER ŞEYE KONMAZ!

İtalyanlar için yemek bir sanattır ve kuralları vardır. Örneğin bazı makarna türlerine parmesan peyniri eklemek saygısızlık sayılabilir. Deniz ürünlü makarnaya asla peynir konmaz. Ayrıca yemek esnasında cappuccino içmek, “yemek sonrası kahve” kültürüne ters düşer.

Dünyadan ilginç sofra gelenekleri: Japonya’dan Meksika’ya sofra kültürleri: Ağız şapırdatmak o ülkede saygı göstergesi... 5

HİNDİSTAN: SAĞ ELLE YEMEK BİR SAYGI GÖSTERGESİDİR

Hindistan’da birçok bölgede yemek elle yenir. Ancak yalnızca sağ el kullanılır; sol el “temiz olmayan” kabul edildiği için sofrada kullanılmaz. Baharatların zenginliği kadar, yemeği paylaşma kültürü de oldukça güçlüdür.

Dünyadan ilginç sofra gelenekleri: Japonya’dan Meksika’ya sofra kültürleri: Ağız şapırdatmak o ülkede saygı göstergesi... 6

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Japonya Meksika kültür
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