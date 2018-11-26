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Dünyayı kurtarmak için ne yapıyoruz? İşte hepimize düşen görevler

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM  | 26.11.2018 10:42 | Son Güncelleme

Dünyanın ona verdiğimiz zararlarla acı çektiği bir gerçek. Belki tamamını kurtarmak için çok fazla bir şey yapamayız ancak tutumlarımızı değiştirirsek inanılmaz şeyler olmaya başladığını görebiliriz. Dünyayı daha güzel bir hale getirmek için hepimize düşen basit adımlar var. İşte onlardan birkaçı...

Dünyayı kurtarmak için ne yapıyoruz? İşte hepimize düşen görevler

Çevre kirliliği üzerinde ciddi olarak düşünülmesi, çözümler aranması gereken günümüzün en önemli sorunlarından birisi. Ancak ne yazık ki hala pek ciddiye alınmıyormuş gibi görünüyor.

PLASTİK POŞETLERİ ÇEVRE DOSTU ÇANTALARLA DEĞİŞTİRİN

1

Birçok insanın evlerinde çok fazla plastik poşet var. Ve her süpermarkete gittiğimizde yenilerini alıyoruz. Bunun yerine daha büyük, daha çevre dostu bez çantalar kullanılabilir. Bu torbalar, normal bir plastik torbadan daha uzun bir süre kullanılabilir ve ayrıca bir plastik torbadan daha az zararlıdır.

ŞARJ EDİLEBİLİR PİL KULLANIN

2

Piller kendi başlarına bir tehlike oluşturmazlar, ancak sorun onları kullanmayı bıraktıktan sonra nasıl değerlendirdiğinizdir. Çevreye zarar vermeden onları imha etmenin bir yolu yoktur. Şarj edilebilir piller normalden çok farklı değildir, ancak kullanım ömürleri çok daha uzundur ve bu da çevreye verilen genel zararı en aza indirmemizi sağlar.

DETERJANLARI ÇEVRE DOSTU OLANLARLA DEĞİŞTİRİN

3

Modern deterjanları kullanmak ev hanımlarının hayatını kolaylaştırıyor, ancak bu deterjanlar cildin tahriş olmasına, alerjik reaksiyonlara yol açıyor. Birçok deterjanı karbonat, sirke ve limon suyu ile değiştirmek kolaydır. Örneğin, bir bardak sirke, bir bardak su ve 1/4 limon suyu ile camlarınızı silebilirsiniz.

YENİDEN KULLANILABİLİR PLASTİK ŞİŞELERİ SEÇİN

4

Geçmişte çok fazla seçenek olmadığı için plastik su şişeleri tercih ediliyordu. Ancak şimdi dünya farklı kullandığımız plastik şişe sayısını en aza indirmemize izin veren birçok seçenek var. Bu tür seçenekleri seçmeliyiz çünkü plastik şişeden daha az zararlılar.

MUSLUK HAVALANDIRICI KULLANIN

5

Bulaşıkları yıkamak, ellerinizi yıkamak, banyo yapmak, araba yımaka ya da ev temizlemek. Sadece bir ailenin günde ne kadar su kullandığını hayal edin. Tabii ki temizlikten vazgeçmeyeceğiz ancak yapmamız gereken şey musluklara havalandırıcı takmak mantıklı olacaktır. Bu havalandırıcılar suyu hava ile karıştıracak, daha tutarlı bir su basıncı oluşturmaya yardımcı olurken sudan tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Kullandığınız su miktarı% 50 oranında düşecektir.

ESKİ KIYAFETLERİNİZİ YENİDEN DEĞERLENDİRİN

6

Artık giymediğiniz kıyafetlerinizi atmak yerine yeniden kullanım şeklini düşünmelisiniz. Örneğin eski tencerenizi bir saksı olarak, çizilmiş bardaklarınızı mumluk olarak ya da eski kıyafetlerinizi başka bir şeye dönüştürebilirsiniz.

HAREKET SENSÖRLERİ KULLANIN

7

Birçok kişi hareket sensörlerini yalnızca hastanelerde, restoranlarda ve diğer yerlerde görmüş, ancak evlerde kullanmamıştır. Ancak, her evde, özellikle merdivenler, bodrum katları, tavanlar ve koridorlar gibi yerlerde mutlaka kurulmalıdırlar. Maalesef bazen ışığı açıp kaptmak için bile tembel olabiliyoruz. Bu sensörler enerji israfını% 50 -% 70 oranında azaltıyor.

ÇÖP KUTUSUNA ATILACAK OLANLARI BİRİKTİRİN

8

Bu oldukça basit olmasına rağmen, çok az insan doğru şekilde kullanıyor. Ama denemeliyiz. Çöp kutusunu doğru şekilde geri dönüştürürsek, atığı tekrar kullanabiliriz. Plastikle başlayın - boş bir şişeyi yıkayın ve bir kenara koyun. Biriktiğinde geri dönüşüm kutusuna atın. Daha sonra metalleri kağıtları ve pilleri toplayın.

KIYAFETLERİNİZİ BAĞIŞLAYIN

9

Bir daha giymeyi düşünmediğiniz ancak dolabınızda hala yer kaplayan kıyafetleriniz varsa bunları gerçekten ihtiyacı olan kişilere bağışlayabilir ya da kıyafet dönüşüm kutularına atabilirsiniz.

ÇAY POŞETİ YERİNE NORMAL ÇAY KULLANIN

10

Çilek, nane, yaban mersini vs... birçok farklı çay var. Ancak küçük boyutlarına rağmen bu çayları 'poşet çay' olarak tüketmek çevreye gerçekten zarar veriyor. Düzenli yaprak çay problemi çözmenize yardımcı olabilir - daha çevre dostu ve aynı zamanda daha lezzetli!

BALİNALAR ÇÖP YEMEKTEN ÖLÜYOR

11

Balinaların çok sık olarak öldüklerini okuyoruz. Bunun olmasının nedeni de yine biz insanlarız. National Geographic'e göre, her yıl okyanusta yaklaşık 816 kilogram çöp birikiyor. Tabii ki, bu sadece balinaları değil tüm eko-sistemi ve elbette gezegeni de tehlikeye atıyor.

12

Tek kullanımlık plastik poşetlerden kaçınıp gezegene ne yaptığımızı düşünürsek, okyanustaki plastik atık miktarı önemli ölçüde azaltılabilir.

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