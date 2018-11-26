Dünyayı kurtarmak için ne yapıyoruz? İşte hepimize düşen görevler

Çevre kirliliği üzerinde ciddi olarak düşünülmesi, çözümler aranması gereken günümüzün en önemli sorunlarından birisi. Ancak ne yazık ki hala pek ciddiye alınmıyormuş gibi görünüyor.

PLASTİK POŞETLERİ ÇEVRE DOSTU ÇANTALARLA DEĞİŞTİRİN

Birçok insanın evlerinde çok fazla plastik poşet var. Ve her süpermarkete gittiğimizde yenilerini alıyoruz. Bunun yerine daha büyük, daha çevre dostu bez çantalar kullanılabilir. Bu torbalar, normal bir plastik torbadan daha uzun bir süre kullanılabilir ve ayrıca bir plastik torbadan daha az zararlıdır.

ŞARJ EDİLEBİLİR PİL KULLANIN

Piller kendi başlarına bir tehlike oluşturmazlar, ancak sorun onları kullanmayı bıraktıktan sonra nasıl değerlendirdiğinizdir. Çevreye zarar vermeden onları imha etmenin bir yolu yoktur. Şarj edilebilir piller normalden çok farklı değildir, ancak kullanım ömürleri çok daha uzundur ve bu da çevreye verilen genel zararı en aza indirmemizi sağlar.

DETERJANLARI ÇEVRE DOSTU OLANLARLA DEĞİŞTİRİN

Modern deterjanları kullanmak ev hanımlarının hayatını kolaylaştırıyor, ancak bu deterjanlar cildin tahriş olmasına, alerjik reaksiyonlara yol açıyor. Birçok deterjanı karbonat, sirke ve limon suyu ile değiştirmek kolaydır. Örneğin, bir bardak sirke, bir bardak su ve 1/4 limon suyu ile camlarınızı silebilirsiniz.