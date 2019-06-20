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'Dünyanın 7 Harikası' bugün olsa nasıl görünürdü?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 20.06.2019 08:40 | Son Güncelleme

Antik çağlarda inşa edilen 'Dünyanın 7 Harikası'ndan sadece Keops Piramidi günümüze kadar ulaşabildi. Peki bu harikalar ayakta kalabilseydi nasıl görünürdü?

'Dünyanın 7 Harikası' bugün olsa nasıl görünürdü?

Budget Direct isimli sigorta şirketi Dünyanın 7 Harikası'nı 3 boyutlu modelleyerek bu soruya cevap vermiş. İşte Türkiye'den de 2 adresin bulunduğu, en görkemli halleriyle Dünyanın 7 Harikası...

1- Rodos Heykeli (Colossus of Rhodes)

1

Rodos Heykeli

Rodos Adası, Yunanistan

2- Keops Piramidi (Great Pyramid of Giza)

2

Keops Piramidi

Kahire, Mısır

3- Babil'in Asma Bahçeleri (Hanging Gardens of Babylon)

3

Babil'in Asma Bahçeleri

Babil’in Asma Bahçeleri, dünyanın yedi harikası arasında coğrafik olarak nerede olduğu kesin olarak bilinmeyen tek yerdir.

4- İskenderiye Feneri (Lighthouse of Alexandria)

4

İskenderiye Feneri

İskenderiye, Mısır

5- Halikarnas Mozolesi (Mausoleum at Halicarnassus)

5

Halikarnas Mozolesi

Bodrum-Muğla, Türkiye

6- Zeus Heykeli (Statue of Zeus)

6

Zeus Heykeli

Olimpiya, Yunanistan

7- Artemis Tapınağı (Temple of Artemis)

7

Artemis Tapınağı

Efes-İzmir, Türkiye

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Anahtar Kelimeler:
antik çağ dünyanın 7 harikası

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