'Dünyanın 7 Harikası' bugün olsa nasıl görünürdü?

Budget Direct isimli sigorta şirketi Dünyanın 7 Harikası'nı 3 boyutlu modelleyerek bu soruya cevap vermiş. İşte Türkiye'den de 2 adresin bulunduğu, en görkemli halleriyle Dünyanın 7 Harikası...

1- Rodos Heykeli (Colossus of Rhodes)

Rodos Heykeli

Rodos Adası, Yunanistan

2- Keops Piramidi (Great Pyramid of Giza)

Keops Piramidi

Kahire, Mısır

3- Babil'in Asma Bahçeleri (Hanging Gardens of Babylon)

Babil'in Asma Bahçeleri

Babil’in Asma Bahçeleri, dünyanın yedi harikası arasında coğrafik olarak nerede olduğu kesin olarak bilinmeyen tek yerdir.

4- İskenderiye Feneri (Lighthouse of Alexandria)

İskenderiye Feneri

İskenderiye, Mısır

5- Halikarnas Mozolesi (Mausoleum at Halicarnassus)

Halikarnas Mozolesi

Bodrum-Muğla, Türkiye

6- Zeus Heykeli (Statue of Zeus)

Zeus Heykeli

Olimpiya, Yunanistan

7- Artemis Tapınağı (Temple of Artemis)

Artemis Tapınağı

Efes-İzmir, Türkiye



