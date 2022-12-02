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Dünyanın dikkatini çekti! Türkiye’nin konuştuğu “Sahte doktor” İngiliz basınında manşet oldu

02.12.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin konuştuğu sahte doktor olayı bu kez de İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. Tekirdağ'da bir devlet hastanesinde 1 yıldır pratisyen hekim olarak çalışan sahte doktor Ayşe Özkiraz, dünya basının da ilgisini çekmeyi başardı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Özkiraz, İngiliz basınında “Bir yıldır hastanede çalışan sahte doktor ortalığı karıştırdı” manşetiyle verildi.

Tekirdağ’daki bir devlet hastanesinde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenerek şikayette bulunması üzerine gözaltına alınan Ayşe Özkiraz bir anda Türkiye’nin konuştuğu isim haline gelmişti. İngiltere’nin en çok okunan gazetelerinden biri olan Daily Star, Türkiye’deki sahte doktor olayını manşetlerinden okuyucularıyla paylaştı.

DETAYLARINA YER VERİLDİ

kapak sahte doktor

İngiliz basınında yer alan haberde Ayşe Özkiraz’ın Çapa Tıp Fakültesi’nden mezun olduğunu iddia ettiği detayına yer verildi. Söz konusu haberde hastanede çalışan diğer doktorların Özkiraz’ın tıbbi bilgi eksikliklerinden şüphelenmeye başladıkları ve verdiği şüpheli cevapların sonrasında yetkililere haber verdiği bilgisi paylaşıldı.

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İngiliz medyası haberinde aynı zamanda Özkiraz’ın evinden çıkan kimlik kartlarına ve cerrahi giysilere el konulduğunu söyledi. Haberinde Özkiraz’ın annesi Semra Arslan’ın ifadelerine yer veren gazete annesinin kızının sahte doktor olmasına inanmadığını aktardı.

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Doktor İngiltere

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