Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Senegal Meclisi’nde kavga! Tekme ve tokatlar havalarda uçuştu... Milletvekilleri birbirlerine girdi

Senegal Meclisi’nde kavga! Tekme ve tokatlar havalarda uçuştu... Milletvekilleri birbirlerine girdi

02.12.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senegal parlamentosunda bir erkek muhalefet vekilinin bir kadın meslektaşının kafasına vurması sonucunda mecliste arbede çıktı. Milletvekillerinin karşılıklı yumruk, hakaret ve suçlamaları üzerine oturuma ara verildi. Kavga görüntüleri kısa sürede dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

İktidar ve muhalefet partileri politikacıları arasında giderek sertleşen ilişkiler parlamentodaki bütçe görüşmeleri sırasında zirveye ulaştı. Bir bütçe sunumu sırasında, muhalefetteki milletvekili Massata Samb, iktidardaki Benno Bokk Yakaar (BBY) koalisyonundan Amy Ndiaye Gniby'ye doğru yürüdü ve sertçe başına doğru bir tokat attı. Aldığı darbeyle afallayan milletvekili ise meslektaşına sandalye fırlatarak cevap verdi.

KADINA ŞİDDET TARTIŞMALARINI ATTIRDI

1

Yerel basında yer alan haberlerde Samb, sözlerine nazik bir şekilde başladığını ancak Samb’in konuşmasını durdurarak ona doğru koştuğunu dile getirdi. Kavgaya ait görüntüler sosyal medyada gündem olurken sosyal medya kullanıcıları arasında ise kadına şiddet tartışmaları bir kez daha alevlendi.

İlginizi Çekebilir

Herkes onu kadın zannetmişti ama...

Herkes onu kadın zannetmişti ama...

 Kızını beton bir bloğun içine gömüp komodin olarak kullandı!

Kızını beton bir bloğun içine gömüp komodin olarak kullandı!

 Sürpriz yapmak istedi! Eşi ve sevgilisini aynı yatakta bastı

Sürpriz yapmak istedi! Eşi ve sevgilisini aynı yatakta bastı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes onu kadın zannetmişti ama...Herkes onu kadın zannetmişti ama...
11 kez cinsel ilişkiye girdiler! Sonu feci bitti11 kez cinsel ilişkiye girdiler! Sonu feci bitti
Aynı anda üç kadınla cinsel ilişkiye girince ayakta duramadıAynı anda üç kadınla cinsel ilişkiye girince ayakta duramadı
Anahtar Kelimeler:
Senegal

En Çok Okunan Trend Haberler

Sürpriz yapmak istedi! Eşi ve sevgilisini aynı yatakta bastı

Sürpriz yapmak istedi! Eşi ve sevgilisini aynı yatakta bastı

Herkes onu kadın zannetmişti ama...

Herkes onu kadın zannetmişti ama...

Çıplak fotoğraflarını yayınladılar! Kurban değil 'zengin' oldu

Çıplak fotoğraflarını yayınladılar! Kurban değil 'zengin' oldu

Kiraladığı seks işçisini öldürüp petrol varilinde yaktı!

Kiraladığı seks işçisini öldürüp petrol varilinde yaktı!

İlginizi Çekebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.