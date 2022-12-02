Senegal Meclisi’nde kavga! Tekme ve tokatlar havalarda uçuştu... Milletvekilleri birbirlerine girdi

İktidar ve muhalefet partileri politikacıları arasında giderek sertleşen ilişkiler parlamentodaki bütçe görüşmeleri sırasında zirveye ulaştı. Bir bütçe sunumu sırasında, muhalefetteki milletvekili Massata Samb, iktidardaki Benno Bokk Yakaar (BBY) koalisyonundan Amy Ndiaye Gniby'ye doğru yürüdü ve sertçe başına doğru bir tokat attı. Aldığı darbeyle afallayan milletvekili ise meslektaşına sandalye fırlatarak cevap verdi.

KADINA ŞİDDET TARTIŞMALARINI ATTIRDI

Yerel basında yer alan haberlerde Samb, sözlerine nazik bir şekilde başladığını ancak Samb’in konuşmasını durdurarak ona doğru koştuğunu dile getirdi. Kavgaya ait görüntüler sosyal medyada gündem olurken sosyal medya kullanıcıları arasında ise kadına şiddet tartışmaları bir kez daha alevlendi.