Dünyanın dört bir yanından geleneksel kıyafetleri ile gelin ve damatlar!

Bugünün klasik düğün görüntüsünün temelini aslında 19. yy’da Kraliçe Victoria’nın giydiği beyaz kıyafet oluşturdu. İlk beyaz gelinlik giyen kişi ünvanını alması ile beyaz gelinlik dünyada popüler oldu. Bu popülerlik ile beyaz olmayan gelinlik bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Ancak bazı kültürlerde, özellikle Asya ve Afrika’da genç çiftler hala geleneksel düğün kıyafetlerini tercih ediyor. İşte karşınızda geleneksel hale gelen düğün kıyafetleri...
Japon düğünlerinde gelinler genellikle tören boyunca iki farklı kıyafetler giyerler. Törenin başında gelinler beyaz bir kıyafet tercih eder, ikincisinde ise kırmızı renkli bir görünüme bürünürler.
Gana’nın geleneksel düğünleri oldukça renkli geçer. Adeta bir görsel şölene dönüşen Gana düğünlerinde tercih edilen ulusal kumaş tasarımları dikkatleri çeker. Farklı renk ve desenlerde seçilen kıyafetler için her ailenin kendi kumaş tipi olduğunu da söylememiz gerekir.
Genç Romenlerin büyük çoğunluğu modern tarzda düğünleri tercih eder. Bununla birlikte geleneksel törenler hala ülkenin uzak köşelerinde görülebilir. Romanya büyük olmasa da bölgenin her birinin kendi düğün kıyafetleri de vardır.
Sami, Laponya'da yaşayan yerli halktır. Geleneksel kıyafetleri size sahipleri hakkında çok şey söyleyebilir. Örneğin, kare düğmeler kişinin evli olduğu, bekarların ise yuvarlak düğmeli kemer taktığı bilinir.
Sri Lanka düğünlerinde damatlar genellikle ilgi odağı olur. Kendinizi geleneksel bir Sri Lanka düğününde bulursanız büyük olasılıkla gözlerinizi damadın üzerinden alamazsınız.
Kırmızı veya pembe gelinlikler Hint kültürünün vazgeçilmez noktalarıdır. Düğüne takılacak kişilerde gelin ve damat gibi bu kültüre ayak uydururlar. Özellikle Kuzey bölgelerinde evli kadınlar geleneksel olarak alınlarının ortasında kırmızı bir nokta takarlar.
İskoçya’da damatlar geleneksel olarak klanının eteğini giyer. Düğün törenlerinin ardından damat yeni aile üyesini takdim etmek için gelinin omzuna kendi aile üyesinin renkleriyle süslenmiş bir şal koyar.
Pakistan İslami bir millet olmasına rağmen gelenekleri Hint kültürüyle oldukça benzerlik gösterir. Gelinin ellerine çizilen karmaşık kına desenleri ve kırmızı gelinlik Hint kültürünün yansıması olarak karşımıza çıkar.
Etiyopya, Afrika'da Hristiyanlığın resmi din olduğu tek ülkedir. Etiyopya halkının çoğunluğu Etiyopya Ortodoks Kilisesi'ne mensuptur. Bu yüzden buradaki düğün töreni Yunanlılara veya Ruslara benziyor.
Endonezya düğünleri adadan adaya büyük farklılıklar gösterebilir. 300'den fazla etnik grup ve 6 büyük din ile bu ülke, çeşitli kültürlerin ve medeniyetlerin kavşak noktasıdır.
Çin’deki geleneksel düğün törenlerinde gelinler kırmızı renkli bir kıyafet tercih eder. Çünkü bu ülkede beyaz renk yas ve cenaze zamanlarını simgeler. Evlendikten sonra ise damat gelinin başındaki kırmızı duvağı kaldırır.
Geleneksel Hawaii düğünlerinde damat tamamen beyaz giyer. Burada evlenen hemen hemen herkes, çiçek çelenklerini düğün törenine dahil eder. Gelinler genellikle saçlarını taze çiçeklerle süslüyor.
Malezya'da düğün törenlerinin çoğu Müslüman geleneğine göre yapılır. Gelinler genellikle mor, menekşe veya krem tonlarında bir gelinlik seçerler.
Okuyucu Yorumları 0 yorum