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Dünyanın dört bir yanından geleneksel kıyafetleri ile gelin ve damatlar!

Seray Üstün Seray Üstün 29.01.2021 16:10 | Son Güncelleme:
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Dünyanın dört bir yanından geleneksel kıyafetleri ile gelin ve damatlar!

Günümüzde düğün kıyafeti denildiğinde standart bir kalıptan söz edilir. Beyaz gelinlik ve siyah damatlık görmeye gözlerimi alışmıştır. Başka renklerle karşılaştığımızda durumu yadırgarız. Ancak 19. yy’dan önce durum hiç bu şekilde değildi. Dünya evine girecek olanlar kendi milletlerine özgü yöresel kıyafetlerle evleniyordu. Sizler için milletlerin geleneksel düğün kıyafetlerini araştırdık.

Bugünün klasik düğün görüntüsünün temelini aslında 19. yy’da Kraliçe Victoria’nın giydiği beyaz kıyafet oluşturdu. İlk beyaz gelinlik giyen kişi ünvanını alması ile beyaz gelinlik dünyada popüler oldu. Bu popülerlik ile beyaz olmayan gelinlik bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Ancak bazı kültürlerde, özellikle Asya ve Afrika’da genç çiftler hala geleneksel düğün kıyafetlerini tercih ediyor. İşte karşınızda geleneksel hale gelen düğün kıyafetleri...

JAPONYA

JAPONYA

Japon düğünlerinde gelinler genellikle tören boyunca iki farklı kıyafetler giyerler. Törenin başında gelinler beyaz bir kıyafet tercih eder, ikincisinde ise kırmızı renkli bir görünüme bürünürler.

GANA

GANA

Gana’nın geleneksel düğünleri oldukça renkli geçer. Adeta bir görsel şölene dönüşen Gana düğünlerinde tercih edilen ulusal kumaş tasarımları dikkatleri çeker. Farklı renk ve desenlerde seçilen kıyafetler için her ailenin kendi kumaş tipi olduğunu da söylememiz gerekir.

ROMANYA

romanya

Genç Romenlerin büyük çoğunluğu modern tarzda düğünleri tercih eder. Bununla birlikte geleneksel törenler hala ülkenin uzak köşelerinde görülebilir. Romanya büyük olmasa da bölgenin her birinin kendi düğün kıyafetleri de vardır.

SAMİ

SAMİ

Sami, Laponya'da yaşayan yerli halktır. Geleneksel kıyafetleri size sahipleri hakkında çok şey söyleyebilir. Örneğin, kare düğmeler kişinin evli olduğu, bekarların ise yuvarlak düğmeli kemer taktığı bilinir.

SRİ LANKA

SRİ LANKA

Sri Lanka düğünlerinde damatlar genellikle ilgi odağı olur. Kendinizi geleneksel bir Sri Lanka düğününde bulursanız büyük olasılıkla gözlerinizi damadın üzerinden alamazsınız.

HİNDİSTAN

HİNDİSTAN

Kırmızı veya pembe gelinlikler Hint kültürünün vazgeçilmez noktalarıdır. Düğüne takılacak kişilerde gelin ve damat gibi bu kültüre ayak uydururlar. Özellikle Kuzey bölgelerinde evli kadınlar geleneksel olarak alınlarının ortasında kırmızı bir nokta takarlar.

İSKOÇYA

İSKOÇYA

İskoçya’da damatlar geleneksel olarak klanının eteğini giyer. Düğün törenlerinin ardından damat yeni aile üyesini takdim etmek için gelinin omzuna kendi aile üyesinin renkleriyle süslenmiş bir şal koyar.

PAKİSTAN

PAKİSTAN

Pakistan İslami bir millet olmasına rağmen gelenekleri Hint kültürüyle oldukça benzerlik gösterir. Gelinin ellerine çizilen karmaşık kına desenleri ve kırmızı gelinlik Hint kültürünün yansıması olarak karşımıza çıkar.

ETİYOPYA

ETİYOPYA

Etiyopya, Afrika'da Hristiyanlığın resmi din olduğu tek ülkedir. Etiyopya halkının çoğunluğu Etiyopya Ortodoks Kilisesi'ne mensuptur. Bu yüzden buradaki düğün töreni Yunanlılara veya Ruslara benziyor.

ENDONEZYA

ENDONEZYA

Endonezya düğünleri adadan adaya büyük farklılıklar gösterebilir. 300'den fazla etnik grup ve 6 büyük din ile bu ülke, çeşitli kültürlerin ve medeniyetlerin kavşak noktasıdır.

ÇİN

çin

Çin’deki geleneksel düğün törenlerinde gelinler kırmızı renkli bir kıyafet tercih eder. Çünkü bu ülkede beyaz renk yas ve cenaze zamanlarını simgeler. Evlendikten sonra ise damat gelinin başındaki kırmızı duvağı kaldırır.

HAWAİİ

HAWAİİ

Geleneksel Hawaii düğünlerinde damat tamamen beyaz giyer. Burada evlenen hemen hemen herkes, çiçek çelenklerini düğün törenine dahil eder. Gelinler genellikle saçlarını taze çiçeklerle süslüyor.

MALEZYA

MALEZYA

Malezya'da düğün törenlerinin çoğu Müslüman geleneğine göre yapılır. Gelinler genellikle mor, menekşe veya krem tonlarında bir gelinlik seçerler.

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