Dünyanın dört bir yanından geleneksel kıyafetleri ile gelin ve damatlar!

Bugünün klasik düğün görüntüsünün temelini aslında 19. yy’da Kraliçe Victoria’nın giydiği beyaz kıyafet oluşturdu. İlk beyaz gelinlik giyen kişi ünvanını alması ile beyaz gelinlik dünyada popüler oldu. Bu popülerlik ile beyaz olmayan gelinlik bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Ancak bazı kültürlerde, özellikle Asya ve Afrika’da genç çiftler hala geleneksel düğün kıyafetlerini tercih ediyor. İşte karşınızda geleneksel hale gelen düğün kıyafetleri...

JAPONYA

Japon düğünlerinde gelinler genellikle tören boyunca iki farklı kıyafetler giyerler. Törenin başında gelinler beyaz bir kıyafet tercih eder, ikincisinde ise kırmızı renkli bir görünüme bürünürler.

GANA

Gana’nın geleneksel düğünleri oldukça renkli geçer. Adeta bir görsel şölene dönüşen Gana düğünlerinde tercih edilen ulusal kumaş tasarımları dikkatleri çeker. Farklı renk ve desenlerde seçilen kıyafetler için her ailenin kendi kumaş tipi olduğunu da söylememiz gerekir.

ROMANYA

Genç Romenlerin büyük çoğunluğu modern tarzda düğünleri tercih eder. Bununla birlikte geleneksel törenler hala ülkenin uzak köşelerinde görülebilir. Romanya büyük olmasa da bölgenin her birinin kendi düğün kıyafetleri de vardır.