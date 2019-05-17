Dünyanın en büyük 9.ülkesi...

Kazakistan'da Kazakça ile birlikte Rusça da ana dil olarak konuşuluyor.

Bazı Kazak gençler, akşam saatlerinde yol kenarına yanaşan seyyar atış poligonunda tek saçma atan silahlarla atış yaparak eğleniyor.

İşte Kazakistan'da günlük yaşamdan kareler...

Hoca Ahmed Yesevi ve hocası Aslan Baba gibi Türk dünyası için önemli alimlerin türbelerini sıklıkla ziyaret eden Kazaklar dua ediyor.



Kazakça ile birlikte Rusça'nın da ana dil olarak konuşulduğu Kazakistan'da sokaklar günlük yaşamın izlerini taşıyor.



Et pazarlarında büyük baş ve küçük baş etin yanında deve ve at eti satışı da yapılıyor.



Özellikle Çimkent ve Türkistan gibi şehirlerde deve yetiştiriciliği insanların gelir kaynaklarını oluşturuyor.



Nüfusunun yüzde 70'ini müslümanların oluşturduğu Kazakistan'da, ramazan ayının gelmesiyle birlikte bazı vatandaşlar cami avlularında yemek pişirerek iftara hazırlık yapıyor.







