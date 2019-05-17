Mynet Trend

Dünyanın en büyük 9.ülkesi...

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 17.05.2019 09:08 | Son Güncelleme

Coğrafyası Doğu Avrupa ve Orta Asya'ya yayılan Kazakistan, topraklarının yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük 9. ülkesi olma özelliğini taşıyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB) bağımsızlığını 1991 yılında kazanan Kazakistan petrol, uranyum, demir ve altın gibi yer altı kaynakları bakımından zengin ülkeler arasında bulunuyor.

Dünyanın en büyük 9.ülkesi...

Kazakistan'da Kazakça ile birlikte Rusça da ana dil olarak konuşuluyor.

20190517_2_36487770_44531926_Web

Bazı Kazak gençler, akşam saatlerinde yol kenarına yanaşan seyyar atış poligonunda tek saçma atan silahlarla atış yaparak eğleniyor.

20190517_2_36487770_44531927_Web

İşte Kazakistan'da günlük yaşamdan kareler...

20190517_2_36487770_44531928_Web

20190517_2_36487770_44531929_Web

Hoca Ahmed Yesevi ve hocası Aslan Baba gibi Türk dünyası için önemli alimlerin türbelerini sıklıkla ziyaret eden Kazaklar dua ediyor.
20190517_2_36487770_44531930_Web

20190517_2_36487770_44531931_Web

20190517_2_36487770_44531932_Web

Kazakça ile birlikte Rusça'nın da ana dil olarak konuşulduğu Kazakistan'da sokaklar günlük yaşamın izlerini taşıyor.
20190517_2_36487770_44531933_Web

20190517_2_36487770_44531934_Web

20190517_2_36487770_44531935_Web

20190517_2_36487770_44531936_Web

Et pazarlarında büyük baş ve küçük baş etin yanında deve ve at eti satışı da yapılıyor.
20190517_2_36487770_44531937_Web

20190517_2_36487770_44531938_Web

Özellikle Çimkent ve Türkistan gibi şehirlerde deve yetiştiriciliği insanların gelir kaynaklarını oluşturuyor.
20190517_2_36487770_44531939_Web

20190517_2_36487770_44531940_Web

20190517_2_36487770_44531941_Web

Nüfusunun yüzde 70'ini müslümanların oluşturduğu Kazakistan'da, ramazan ayının gelmesiyle birlikte bazı vatandaşlar cami avlularında yemek pişirerek iftara hazırlık yapıyor.
20190517_2_36487770_44531942_Web

20190517_2_36487770_44531943_Web

20190517_2_36487770_44531944_Web

20190517_2_36487770_44531945_Web

20190517_2_36487770_44531946_Web

20190517_2_36487770_44531947_Web

20190517_2_36487770_44531948_Web

20190517_2_36487770_44531949_Web

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Hadrianaupolis Antik Kenti turizme açılacakHadrianaupolis Antik Kenti turizme açılacak
İngiltere güzellik kraliçesi Muğla'nın tanıtım yüzü olduİngiltere güzellik kraliçesi Muğla'nın tanıtım yüzü oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kazakistan Rusça

En Çok Okunan Trend Haberler

Cem Yılmaz isyan etti! 'Garip şeyler dolaştırıyorlar'

Cem Yılmaz isyan etti! 'Garip şeyler dolaştırıyorlar'

2 yaşındaki çocuktan mucizevi haber! 67 saat boyunca...

2 yaşındaki çocuktan mucizevi haber! 67 saat boyunca...

Hangi dizi ne zaman bitecek? İşte yerli dizilerin final tarihleri

Hangi dizi ne zaman bitecek? İşte yerli dizilerin final tarihleri

Sarhoş öğretmen sızdı, öğrenciler yanında poz verdi

Sarhoş öğretmen sızdı, öğrenciler yanında poz verdi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadrianaupolis Antik Kenti turizme açılacak

Hadrianaupolis Antik Kenti turizme açılacak

İngiltere güzellik kraliçesi Muğla'nın tanıtım yüzü oldu

İngiltere güzellik kraliçesi Muğla'nın tanıtım yüzü oldu

Dalış turizmi sezonu açıldı (Antalya'daki dalış yerleri)

Dalış turizmi sezonu açıldı (Antalya'daki dalış yerleri)

Ege ve Marmara adaları bayramda ziyaretçi akınına uğrayacak

Tatile çıkacaklara önemli uyarı! Oraya akın edecekler

Bu vadi inanılmaz!

Bu vadi inanılmaz!

Ege ve Marmara adaları bayramda ziyaretçi akınına uğrayacak

Ege ve Marmara adaları bayramda ziyaretçi akınına uğrayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.