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Ünlü model dünyanın en büyük ayaklarıyla dalga konusu oldu

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 22.11.2018 14:57 | Son Güncelleme

Ayaklarının büyüklüğü nedeniyle kötü ve acımasız yorumlara maruz kalan Rus model Anastasia Reshetova büyük ayaklara sahip kadınları öven yeni bir akım başlattı.

Ünlü model dünyanın en büyük ayaklarıyla dalga konusu oldu

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Miss Russia finalisti ve model olan Anastasia Reshetova ayaklarının büyüklüğünden dolayı insanlar tarafından kötü yorumlara maruz kalmış. Instagram üzerinde 1.6 milyon takipçi sayısına sahip olan model bu acımasız yorumların fotoğraflarını paylaşmasını engellemesine izin vermiyor.

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180 см удовольствия ????????????

Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)'in paylaştığı bir gönderi ()

Maalesef ayakları bir ''palet'' olarak adlandırılan Anastasia'ya her seferinde nasıl ayaklarına uygun ayakkabı bulduğu soruluyor. Fakat Anastasia bu yorumları hiçbir zamana dikkate almayıp büyük ayaklarıyla fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

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Moving to 2018 like...????⚡️

Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)'in paylaştığı bir gönderi ()

Rus moda dergisi Women tarafından yayınlanan ayak galerisinde 32 yaşındaki model Aiza Anokhina'ın geçmişte ayakkabı bedeninin daha küçük olmasını dilediği söylenmişti. Ama bu onun bu kötü yorumlara değil, kendi isteğine bağlı olduğu yazılmıştı. 31 yaşındaki Olga Buzova da galeride yer alıyor. Daha önce FC Lokomotiv Moskova orta saha oyuncusu Dmitri Tarasov ile evliydi.

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Eski Fulham and Reading önderi Pavel Pogrebnyak'ın karısı olan 30 yaşındaki Maria Pogrebnyak-Shatalova'nın ayak bileğinde biten ve devasa platformlara sahip bot sevgisiyle biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
model ayak

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