Balıklar, suda yaşayabilen solungaçları ile nefes alan ve genellikle soğukkanlı canlılar olarak bilinirler. Balıklar omurgalı sınıfına ait canlılar olarak sınıflandırılırlar. Tatlı ve tuzlu suda yaşayabilen çeşitli balık türleri bulunur. Birçok balık türü yüzgeçleri yardımıyla hareket eder. Vücutlarındaki pullarla kaplı deri onları dış etkenlerden korur. Balıklar, yaşamın başladığı düşünülen dünya denizlerinde hayatını sürdüren oldukça geniş bir canlı grubudur. Bu canlıların ekosistemlerde önemli rolleri üstlendiği bilinir. Ayrıca hem küçük canlılar hem de büyük türler tarafından besin olarak kullanılırlar.

Dünyanın en büyük balığı hangisi ve nerede yaşar?

Dünyanın en büyük balığı sürekli olarak araştırılan konulardan biridir. Dünyanın en büyük balıklarının okyanuslarda yaşadığı bilinir.

''Dünyanın en büyük balığı hangisidir?'' sorusuna yanıt olarak, dünyanın en büyük balığı, balina türleri arasında sınıflandırılan balina köpek balığı olarak bilinmektedir. Bu canlıların boyları diğerlerine göre oldukça büyüktür. Balina köpek balıkları boyutlarından dolayı en fazla araştırma yapılan türlerden biri olarak öne çıkar.

Balina köpek balıkları, balina ailesinde bulunmasına karşın memeli canlılar arasında sayılmazlar. Dünyanın en büyük balığı olarak bilinen balina köpek balıklarının bilimsel camiadaki Latince ismi ''Rhincodon Typus'' olarak geçer.

Dünyanın en büyük balığı olarak bilinse de bu durum onları tehlikeli canlılar arasına yerleştirmez. Zararsız balıklar olan balina köpek balıkları genellikle Hint ve Pasifik Okyanusu'nda görülürler. Dünyanın en büyük balığı olan balina köpek balıklarının özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Boyları 15 metreye kadar uzayabilmektedir.

Dünyanın en büyük balıklarının ağırlıkları 15 - 21 ton arasında farklılık göstermektedir.

Bu balık okyanustaki planktonları avlayarak beslenir. İnsanlara ve diğer canlılara zarar vermezler.

Genellikle Hint, Atlantik ve Pasifik okyanuslarında görülürler.

Okyanusun 70 metre derinliklerinde yaşarlar.

Bazı türlerinin 700 metre derinlikte yaşadığı görülebilir.

Büyüme süreçleri oldukça hızlıdır.

Bu balıkların dişleri boylarına göre oldukça küçük yapıdadır.

Zararsız canlılar olarak sınıflandırılırlar.

Gövdelerinin alt bölümleri açık renklerden oluşur.

Tembel bir balık türü olarak öne çıkar.

Yaşadıkları sular genellikle 21 ve 25 derece arasında değişkenlik gösterir.

Ağızları oldukça büyüktür, burunları ise çok kısadır.

Geçmiş dönemde aşırı avlanma nedeniyle soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bunun yanı sıra iklim değişikliği, deniz kirliliği ve gemi çarpışmaları gibi tehditlerle de karşılaşırlar. Birçok ülke ve uluslararası organizasyon tarafından da bu balıkların korunması için çeşitli projeler ve yasalar oluşturulmuştur.

Günümüzde mavi bu balıkların popülasyonu, avlanma yasağı sayesinde yavaş yavaş artış göstermektedir. Buna rağmen karaciger yağları, yüzgeçleri, derisi, eti için yasa dışı olarak avlanmaktadır.

Tarihte yaşamış en büyük balık

En büyük balık dendiğinde tarih boyunca yaşamış tüm balıklar arasında en büyüğü de bu sıralama içerisine eklenecek olursa o zaman yanıtlar daha da uzun hale gelebilir. Tarihi fosil kayıtları tam olarak tamamlanmadığından, daha büyük balık fosillerinin ortaya çıkma ihtimali her zaman mevcuttur. Fakat günümüze kadar elde edilen verilere göre tarihte yaşamış en büyük balığın Megalodon isimli köpek balığı olduğu görülür. Megalodon'un yaklaşık 20 metreye kadar büyüdüğü tahmin edilmektedir.

Megalodonlar'ın fosil haldeki dişlerine neredeyse dünyanın her bölgesinde ulaşılabilmektedir. Bu durum ise Megalodonlar'ın yaşam alanları hakkında bilgiler vermektedir. Bu devasa canlılar Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Afrika hatta Porto Riko’dan Japonya’ya kadar uzanan sıcak sularda yaşamışlardır.